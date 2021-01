"Les girondins de Bordeaux, ça n'est pas que King Street" pour Thomas Cazenave

Thomas Cazenave, le chef de file du groupe d'opposition Renouveau Bordeaux était l'invité de la matinale ce vendredi. Le conseiller municipal et métropolitain d'opposition est revenu sur les différents dossiers qui agitent la municipalité et la métropole, comme la situation des girondins de Bordeaux

Thomas Cazenave a décidé d'être un opposant constructif : si il ne critique pas à tout va les décisions de Pierre Hurmic, il constate tout de même que l'élu a tendance a oublié un peu vite ses promesses de campagne. C'est le cas pour le projet de la rue Bordelaise : l'opposant dénonce un renoncement du maire. Sur le dossier des girondins de Bordeaux et du rabais accordé par Bordeaux Métropole pour le loyer de l'année 2020,Thomas Cazenave estime que ce n'est pas un cadeau mais juste un geste normal pour une entreprise normale. Il estime que le débat est mal posé : on peut avoir un débat pour savoir si on est content ou pas d'avoir King Street, en revanche, comment on va faire, si on pense qu'il faut un nouvel actionnaire, pour trouver quelqu'un qui a 100 millions d'euros , je crois que ça ne se trouve pas dans la période aussi facilement