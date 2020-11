"Les Girondins ont bien respecté, compris, et accepté" les mesures anti-Covid pour la préfète Fabienne Buccio

Interrogée sur le monde dans les rues pendant ce second confinement en Gironde, la préfète de Gironde Fabienne Buccio a jugé que le comportement de la population était satisfaisant. "Je le juge sur les résultats que nous avons en Gironde, explique-t-elle. Nous avons plutôt de bons résultats, un taux de circulation de l'épidémie moindre. Ce qui veut dire que les Girondins ont bien respecté, bien compris, et bien accepté les décisions".

Invitée de la matinale de France Bleu Gironde, la préfète a également soulignée, que, sur le plan sanitaire, "la situation en Gironde est à peu près ce que l'on voit au niveau national : le taux d'incidence diminue, par contre, on constate toujours l'augmentation du nombre de patients à l'hôpital et en réanimation".

Elle a également dit ne pas avoir constaté d'augmentation des verbalisations pour défaut d'attestation, malgré, "une demande constante, et, je pense, utile", de fermeté du ministère de l'Intérieur. "Au départ, on a fait beaucoup de pédagogie. Je crois qu'il fallait que l'on se réapproprie cette attestation. Certains ont besoin d'explications. Mais quand l'explication ne suffit pas, il faut la fermeté", souligne Fabienne Buccio.

En plus des règles strictes de confinement, Fabienne Buccio a aussi pris, vendredi, une mesure encore plus restrictive : la fermeture à 22 heures des commerces alimentaires. "C'est toujours le même raisonnement que depuis le début, justifie-t-elle. Regarder où on a des problèmes, regarder là où les clusters se créent et agir sur ces clusters. On a constaté qu'il y a avait des regroupements devant les épiceries de nuit. Donc j'ai pris un arrêté pour les fermer, ainsi que les click and collect".