Les gitans du Pays Basque dénoncent un "racisme anti-gitan" et portent plainte contre la chaine LCI

Au cours de l'émission "Brunet, Hammet & Cie", diffusée le 17 avril dernier, sur LCI à 22h, une invitée, la journaliste photographe et éditrice russe Natalia Turine déroule : "J'ai l'impression que le journalisme est devenu - un peu partout d'ailleurs - une espèce de journalisme des gitans. Les gitans de l'information." Eric Brunet, qui anime le programme, lui demande préciser : "Comment ça les gitans, qu'est-ce que vous voulez dire ?" Et la journaliste de répondre : "Ce que je veux dire, c'est qu'on vole des bribes d'information".

Des propos insupportables pour José et Antonio Hernandez, représentant de la communauté gitane de Bayonne. Surtout qu'ils considèrent la réponse d'Eric Brunet - "Attention ! Attention avec les Gitans ! La Gitanie va se révolter contre ça..." - plus ironique que moralisatrice.

Une plainte déposée à l'ARCOM

Au nom de leur association, le centre socio-culturel de la communauté gitane du Pays Basque, ils ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris, mais aussi devant l'ARCOM. Ils luttent depuis plusieurs années contre "le racisme anti-gitans" et Antonio Hernandez remarque que "malheureusement, on est habitués à ce genre de propos, d'insultes". "Nous, on lutte contre ça", reprend José Hernandez, "mais le problème actuellement, c'est la banalisation. C'est du racisme décomplexé. On n'a pas le droit, sur un plateau de télé, à une heure de grande écoute, de dire comme ça tranquillement 'les gitans' comme synonyme de voleurs".