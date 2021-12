Les gîtes attirent toujours plus de vacanciers depuis le début de la crise sanitaire

Les annulations pleuvent pour les hôteliers, les traiteurs et les restaurateurs à cause de la remontée du Covid. Pourtant, un secteur tire son épingle du jeu. Les Gîtes de France ont gagné de nouveaux clients ces derniers mois. Les réservations en gîte ont monté de 7 à 8% par rapport à 2019.

"Les vacanciers font confiance aux gîtes car ils louent une maison pour eux. Ils ne sont en contact avec personne d'autre et ils n'ont donc pas peur de se faire contaminer sur leur lieu de vacances", se réjouit Sylvie Pellegrin, la Présidente des Gîtes de France.

Cette confiance se retrouve dans les réservations, elles ont augmenté de 7 à 8 % par rapport à 2019. "Et les clients se projettent déjà même si les réservations de dernière minute sont plus nombreuses qu'avant la crise. Pour février, on a déjà 20% de réservation de plus que l'année dernière à la même date en Vaucluse !"

Des vacanciers d'un nouveau genre

Avec les restrictions pour voyager à l'étranger, de nombreux vacanciers ont décidé de découvrir leur propre région. Selon Sylvie Pellegrin, les locataires types ne sont plus seulement les habitués des gîtes. Désormais les familles avec jeunes enfants, mais aussi les couples qui partent avec plusieurs amis se ruent sur ces logements ruraux.

Gros succès également pour les gîtes dans les fermes. La collaboration avec le label Bienvenue à la ferme a du succès d'après Sylvie Pellegrin: "Avec le confinement, la population a redécouvert les producteurs locaux. Les vacanciers ont envie de connaître l'expérience des vendanges, des tontes de moutons ou de voir comment on trait le lait."

Les Gîtes de France comptent bien conserver ces nouveaux clients et vont développer leur communication autour de la richesse des expériences locales.