Les gîtes avec piscines pris d'assaut en Dordogne cet été

8 Français sur 10 envisagent de partir en France pour les prochaines vacances selon un sondage Harris Interactive / Trainlines. Les trois régions plébiscitées sont Paca, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Cette tendance se vérifie en Dordogne puisqu'il y a un boum des réservations de gîtes pour l'été. Les centrales de réservations le confirment.

"Même si c'est complet, les gens appellent quand même"

Comme en 2020, les vacanciers semblent privilégier les hébergements un peu à l'écart. Actuellement, on ne trouve déjà plus de maisons avec piscine en Périgord pour l'été. A Vitrac, près de Sarlat, Dominique Jalès possède six gîtes au cœur de sa noyeraie. Tous ont rapidement trouvé preneur : "entre début juillet, fin août c'est pratiquement complet je pense que cela déborde même sur septembre et on a encore de la demande [...] Même si c'est complet, les gens appellent quand même au cas où il y aurait un désistement".

Plus de gîtes avec piscines disponibles en Périgord Noir

L'été 2021 s'annonce aussi bon que le précédent selon Boualem Rekkas qui dirige l'Office de tourisme de Sarlat Périgord Noir : "Dès le lendemain des annonces sur la levée des mesures de restrictions sanitaires, on a eu des flambées d'appels pour des réservations de gîtes. On a 180 gîtes et ils ont été pris d’assaut. On n'a plus d'offres avec piscine pour l'été, tout a été réservé très rapidement".

Si en 2020, les campings avaient moins bien fonctionné que les gîtes, le directeur de l'Office de tourisme de Sarlat Périgord Noir espère que cela va se normaliser cet été : "Je pense qu'il y aura moins d'appréhension notamment avec la vaccination et puis aussi parce que les gens ont appris à vivre avec ce virus. Aujourd'hui les gens savent se protéger et sont beaucoup plus sereins".