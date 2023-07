Les Gites de France du Gard enregistrent une légère baisse de fréquentation en juillet

400 hébergements "Gites de France " dans le Gard. Une trentaine de libres à la fin du mois de juillet, contre une dizaine l'an dernier. Cette baisse de fréquentation est une tendance générale cet été dans le Sud. La faute à la chaleur ? Delphine Aigouain, la responsable de la centrale de réservation n'en est pas sûre. "C'est vrai qu'on est un département du Sud, il fait chaud, mais ce n'est pas insupportable. On est un département où on a la mer et la montagne. Au Mont Aigoual, on peut avoir trois degrés au petit matin. Les touristes viennent peut-être moins souvent chez nous mais plus longtemps. Après, c'est vrai que les collègues de Bretagne, du Finistère notamment, ils explosent tout cette année. "

Un "guide de survie du vacancier dans le Sud"

Pour attirer les touristes dans le Gard, les Gites de France mettent en avant sur leurs réseaux sociaux, les activités rafraichissantes proposées dans le département. "Les grottes, les activités climatisées comme les musées, le canyoning, les parcs pour enfants avec les jeux d'eau ou l'accrobranche dans des endroits ombragés." Les Gites ont également édité un guide de survie du vacancier dans le Sud." C'est plutôt bien pris, ça passe bien, c'est des choses logiques pour nous mais qui ne sont pas évidentes pour des personnes qui ne sont pas du coin. A savoir, la première chose quand on part en balade, c'est de prendre une casquette, une bouteille d'eau. On évite l'activité physique entre midi et 16h, bien sûr, on laisse tous les volets fermés en partant le matin. On profite tôt le matin et tard le soir." La météo n'est pas la seule responsable de la baisse de fréquentation, la baisse du pouvoir d'achat aussi. "On réfléchit ses vacances différemment. On a beaucoup de personnes qui viennent de la région PACA, de Lyon,... En faisant quelques heures de route, on se retrouve dans un paysage complètement diffèrent.

