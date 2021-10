Les gîtes du Loiret font (presque) le plein pour les vacances de la Toussaint

A partir de ce vendredi soir, ce sont les vacances de la Toussaint : deux semaines de repos et des départs en vacances. pour certains Dans le Loiret, au delà d'une "année excellente" pour les gîtes, c'est une confirmation qui s'annonce pour ces vacances explique Luc Thomas, président des gîtes de France du Loiret. "Ca se présente pas trop mal car nous avons déjà 65% de taux d'occupation de nos hébergements pour ces vacances de la Toussaint. C'est 10% de moins qu'en 2019" affirme Luc Thomas.

2021 va être une année excellente

Pour le président des gîtes de France, le bilan de l'année est plus que positif, "l'année 2021 va être une année excellente pour les gîtes de France et pas seulement dans le Loiret". Le Département affiche une hausse de 12% des nuitées par rapport à 2019.

En moyenne, les vacanciers réservent six nuits pour un panier moyen de 600 euros.

Les franciliens apprécient le Loiret

Les habitants de la région parisienne ont découverts le Loiret, en quelque sorte, depuis le confinement et depuis, ils restent fidèles au territoire. "C'est vraiment une tendance qui s'est accentuée avec 36% de parisiens et franciliens". Cette augmentation s'explique par "les déplacements dans la limite de 100km qui a fait découvrir le Loiret aux parisiens et ça s'est confirmé. Les gens reviennent dans le Loiret parce qu'il s'aperçoivent que c'est pas loin et qu'il y a de belles choses à voir" pour Luc Thomas.