Les gîtes font le plein en Lorraine pour les vacances de Pâques

Les professionnels du tourisme semblent faire le plein pour entamer cette nouvelle vague de vacances scolaires. Les touristes de la zone A sont arrivés ce week-end en Lorraine, et dans les Gîtes de France, le volume d'activité sur ces congés est annoncé en hausse de 15% par rapport à l'an dernier. "Ça nous rassure parce que le premier trimestre était un peu faiblard entre la morosité ou l'actualité sociale", détaille Christophe Rey, directeur des Gîtes de France en Lorraine.

Un bol d'air

Signe du dynamisme de la période, les établissements labelisés frôlent les 1 500 en Lorraine, dont 700 rien que pour le département des Vosges. "On en a 50 nouvellement agréés dans les Vosges en 2023, il n'y en avait que 25 lors du 1er trimestre 2022", ajoute-t-il. Et l'inflation ne semble pas vouloir jouer les trouble-fêtes. "C'est très à la marge, ça ne représente pas de grosses augmentation. Mais on sort d'une année 2022 exceptionnelle, donc c'était très optimiste de vouloir repartir sur les mêmes bases, mais avril semble carrément vouloir les dépasser."

La haute saison

Même si la neige a été parfois pas mal présente dans le massif, les activités printanières et estivales représentent désormais une manne très importante. L'hiver n'est plus seulement la haute-saison, notamment pour le massif des Vosges. "La Lorraine et les Vosges en particulier ne sont pas ultra dépendantes du ski, ce qui fait que quand il n'y a pas de neige, il y a certes des impacts sur les remontées, mais ce n'est pas un arrêt pur et dur pour les touristes", décrit Christophe Rey. Et d'ailleurs, les Vosges ne sont pas seules à convaincre. "Il y en a pour tous les goûts, entre la culture, Nancy Thermal, les randonnées, je ne me lasse pas au quotidien de cette Lorraine qui offre beaucoup de visages variés", sourit-il.

Et malgré la concurrence des plateformes en ligne, les Gîtes de France semblent tenir le rythme. "On va même plus vite encore. Je pense que les valeurs d'authenticité, de qualité des relations, font que les clients savent où nous trouver", répond Christophe Rey.

