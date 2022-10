Les Gladiators organisent un cortège d'adieu au stade des Costières

"Il y a le contexte, les difficultés du quotidien. Et puis il y a la passion, la grande Histoire qui s’écrit. Le 5 novembre, nous allons dire adieu à notre Stade des Costières comme il se doit. Venez marcher, chanter, et communier avec nous." Avant le dernier match à domicile du Nîmes Olympique en championnat de Ligue 2, le 5 novembre face à Bordeaux, le groupe de supporters des Gladiators va organiser un cortège d'adieu jusqu'au stade. Il appelle tous les passionnés du Nîmes Olympique à marcher et chanter ensemble jusqu'au stade. Premier rendez-vous la veille, le 4 novembre devant le pesage Est, de 18h à 21h pour la distribution des écharpes et des T-Shirts. Le départ du cortège lui aura lieu le 5 novembre à 12h30, depuis la statue du taureau sur l'avenue Jean-Jaurès. Ceux qui veulent y prendre part sont attendus dès 10h30.

ⓘ Publicité