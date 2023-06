Les Global Games débutent à Vichy : des Jeux mondiaux, avec 1.000 athlètes déficients intellectuels

Pendant une semaine, jusqu'au samedi 10 juin, Vichy (Allier) va vibrer au rythme des Global Games ! C'est la plus grande compétition internationale de sport adapté : destinée aux athlètes avec un handicap mental. Plus de 1.000 sportifs, venus d'une quarantaine de nations, dont 157 Français, vont concourir à 12 championnats. C'est la première fois que ce rendez-vous se tient en France.

ⓘ Publicité

Parmi ces 12 disciplines des Global Games, seules trois sont inscrites aux Jeux Paralympiques pour le sport adapté : l'athlétisme, la natation et le tennis de table. Pour ces trois disciplines, les résultats compteront pour la qualification aux Jeux de Paris 2024. En natation et en athlétisme, selon les performances. En tennis de table, les vainqueurs du tournoi féminin et masculin auront une qualification directe pour Paris 2024.

Les Global Games, pour plus de représentativité

"C'est leurs Jeux Olympiques, la plus grande compétition internationale en sport de haut niveau des déficients intellectuels", explique Marc Truffaut, le président de la Fédération Française de Sport Adapté, et président de la Fédération Internationale. Pour lui, "c'est du sport, et plus d'équité. Car les handicapés mentaux sont très peu représentés aux Jeux Paralympiques."

Par exemple, aucun trisomique ne concourt aux Jeux Paralympiques, où l'on ne trouve que les déficients intellectuels. Au Global Games, il y trois catégories de sportifs : les II1 (les déficients intellectuels), les II2 (les déficients intellectuels avec un handicap, notamment les trisomiques), et les II3 qui représente les autistes. Pour l'instant, les Jeux Paralympiques d'hiver ne sont pas ouverts au sport adapté.

Marc Truffaut, président de la Fédération Française de Sport Adapté © Radio France - Sophie Allemand

Les Global Games ont été créés en réaction à l'exclusion des sportifs du sport adapté des Jeux Paralympiques en 2000, suite à une tricherie. Des sportifs "valides" avaient joué au sein de l'équipe espagnol de basket, gagnante. "On voulait proposer une finalité au projet des sportifs de haut niveau, en situation de handicap mental", explique Marc Truffaut. Le sport adapté a pu faire son retour aux Jeux Paralympiques de 2012.

En France, la Fédération de Sport Adapté regroupe 65.000 licenciés, et 1.300 clubs. Parmi eux, un athlète de l'Allier : Gaël Geffroy, 23 ans, autiste, qui a déjà participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo et concourt aux Jeux de Paris en 1.500 mètres.

Vichy, ville labellisée "Centre de préparation aux Jeux"

La demande de Vichy pour accueillir les Global Games date de 2020. "Nous étions en concurrence avec Le Caire et Bangkok. Cela montre notre excellence en matière d'organisation d'évènements sportifs, de capacité d'accueil et la qualité de nos installations adaptées", salue le maire de Vichy. Frédéric Aguilera ajoute qu'une centaine d'évènements sportifs sont organisés chaque année dans sa ville : "les retombées économiques sont quasi-équivalentes à celles du thermalisme pour Vichy."

Vichy a été labellisée Centre de préparation aux Jeux sur 40 disciplines. La ville va donc accueillir l'équipe américaine de triathlon, et beaucoup d'équipes françaises, comme l'équipe de France de natation. Pour les Jeux Paralympiques de 2024, la moitié des équipes de France viendront se préparer à Vichy, l'autre moitié à l'Insep à Paris.

"Vichy est une ville à taille humaine, avec des équipements sportifs incroyables et accessibles. Tout est fait pour ces sportifs avec des handicaps qui ont besoin de repères," souligne Sandrine Chaix, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à l'action social et au handicap. La région Auvergne-Rhône-Alpes a participé à hauteur de 320.000 euros pour l'organisation, et mis des cars à disposition.