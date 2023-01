Les Global Triathlon Awards ce soir à Nice

C'est un peu le ballon d'or du triathlon ! Les Global Triathlon Awards ont lieu ce soir à Nice. Tous les meilleurs mondiaux de la discipline sont sur la Côte d'Azur. Les français Vincent Luis, Pierre Le Corre, Léo Bergère, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand ou encore Léonie Periault mais il y aura aussi des légendes. Comme l'américain Mark Allen ou l'actuel champion du monde d'Iron Man le norvégien Gustav Iden.

1000 licenciés dans les Alpes-Maritimes

Nice qui est aujourd'hui devenue la capitale du triathlon en France : "Depuis 20 ans nous avons démocratisé la triathlon et nous avons de plus en plus licenciés, 1000 dans les Alpes-Maritimes 5000 dans la région PACA" explique Gérard Oreggia président de la ligue de triathlon Provence-Côte d'Azur, invité ce vendredi 20 janvier sur France Bleu Azur. Et pour preuve que Nice est vraiment de la Mecque du triathlon, elle vient d'être choisie pour être co-hôte du Championnat du monde d'Ironman. La première édition sera masculine et aura lieu le 10 septembre prochain.