Les grandes marées sont de retour, prudence !

La préfecture des Côtes-d’Armor lance l’alerte alors que de forts coefficients de marée sont prévus ce lundi et mardi sur le littoral. Les pêcheurs à pieds et les promeneurs doivent faire très attention à la remontée rapide de l’eau.

Ce lundi 24 juillet et mardi 25, les grandes marées sont de retour sur la façade atlantique. Concrètement, les coefficients vont dépasser les 100, ce qui veut dire que la mer va se retirer très bas, et laisser découvrir ce qu’on appelle l’estran une vaste étendue de sable qui regorge de coquillages.

Justement, chaque année les grandes marées attirent jusqu’à deux millions de personnes sur les côtes, alors la préfecture des Côtes-d’Armor rappelle quelques consignes de base :

- regarder absolument les horaires de marées avant de partir

- prévenir ses proches du lieu où l’on part se promener/pêcher

- garder un téléphone ou moyen de communication avec soi

- être vigilant sur ses capacités à rejoindre la côte quand l’eau monte

Il faut aussi évidemment suivre les règles sur la pêche, la taille, et le poids réglementaire selon les zones.

Il faut aussi absolument remettre chaque pierre déplacée à son endroit initial et surtout, il est interdit de les revendre.

Des touristes déjà à l'assaut des coquillages!

Chaque été, des centaines de touristes profitent de leurs séjours sur les côtes bretonnes pour partir à la chasse aux bulots, palourdes et autres coques. Dès ce week-end, certains ont profité des forts coefficients à Cancale pour s'offrir un petit festin, reportage à Cancale, où une famille de vacanciers vient exprès de Limoges pour profiter de la pêche aux coquillages.

Et en effet, pensez bien à vous équipez, car les chutes dans la vase sont plus que probables, n'oubliez pas un récipient pour stocker vos coquillages et il n'y a plus qu'à les cuisiner. Notre journaliste a tenté pour vous la chasse avec les experts venus du Limousin.

L'unique palourde récoltée par notre journaliste. © Radio France - LF

En cas d'urgence, n'hésitez pas appelez le 112 ou le 196, le CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.