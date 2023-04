Les grandes roues sont de sortie dans le Calvados

Dans les communes où elles sont présentes, on ne peut pas les rater ! Les grandes roues sont installées ici ou là sur le littoral du Calvados et accueillent de nombreux visiteurs pendant ces vacances du mois d'avril. En ce moment, les stations balnéaires de Trouville-sur-Mer, Cabourg et Ouistreham ont la leur. Bayeux, capitale du Bessin, aura la sienne à partir du vendredi 28 avril. Et mi-juillet, c'est à Courseulles-sur-Mer que l'on pourra aussi prendre de la hauteur.

ⓘ Publicité

L'attraction ne se dément pas. Les touristes et les locaux en profitent. "C'est la première fois que les enfants ont fait de la grande roue, raconte Alexis, un touriste havrais venu en famille à Ouistreham. On l'a fait étant petit avec nos parents, alors on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse avec eux pour leur créer des souvenirs. Ça reste un classique indémodable !"

L'éventail de Cabourg vu d'en-haut

"Les visiteurs ont un panorama sur toutes les villes côtières normandes, indique Justin Villette le gérant de la grande roue de Cabourg, c'est ce qui rend la vue atypique." Parfois, l'attraction n'est pas située en bord de mer mais en cœur de ville. C'est le cas dans la station balnéaire favorite de Marcel Proust.

La grande roue de Cabourg installée près de l'office de tourisme, en cœur de ville © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Cela permet d'admirer l'architecture singulière de Cabourg qui a été construite en amphithéâtre romain (en éventail) autour du Grand Hôtel. "Arriver là-haut c'est super, on a un superbe point de vue sur les maisons et la mer, raconte Catherine, rencontrée dans le grande roue cabourgeaise. Moi je trouve que c'est plus intéressant. On profite d'avantage des petits détails, les petits recoins, les toits..."

Cabourg, vu d'en haut, avec en arrière plan le Grand Hôtel © Radio France - Jean-Baptiste Marie

loading

Quelques grandes roues dans le Calvados (accès payant) :