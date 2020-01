Les grands événements en 2020 à suivre en Mayenne

Belle et heureuse année ! 2020 sera riche en événements en tout genre chez nous. Et le premier d'entre eux sera politique.

Département Mayenne, France

Les 15 et 22 mars, vous vous rendrez aux urnes pour les élections municipales. Du suspens, il y en aura dans deux villes : à Mayenne où le maire sortant Michel Angot ne se représente pas, plusieurs prétendants sont dans les starting-blocks comme à Laval. François Zocchetto, impliqué dans une affaire de violences sexistes et sexuelles, a jeté l'éponge.

2020, ce sera également des manifestations sportives de premier plan. Fin mai : les Boucles de la Mayenne, la course cycliste désormais inscrite au niveau UCI Pros Series, de quoi attirer des champions de renom. En septembre, le motocross des Nations à Ernée. En novembre : Le bateau V and B et son skipper, Maxime Sorel, au départ du mythique Vendée Globe.

Le 7 juin, on s'enverra en l'air sur l'aéroport d'Entrammes avec la 2ème édition du Laval Aéro Show, meeting aérien international qui célébrera les 80 ans de la bataille d'Angleterre. On ira également applaudir de grands artistes au V and B Fest', au Foin de la Rue, au Chaînon Manquant par exemple.

Et puis en fin d'année, sortira de terre notre mini-Bercy à nous, l'Espace Mayenne à Laval.