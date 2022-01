Les grands événements qui nous attendent en 2022

Pour cette nouvelle année 2022, plusieurs événements marquants nous attendent, et notamment l'élection présidentielle, qui se tiendra les 1à et 24 avril. Depuis ce 1er janvier à minuit, la France a déjà entamé la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, et ce jusqu'au 30 juin. En février, nous pourrons regarder le jubilé de la reine Elizabeth II d'Angleterre, autrement dit le 70e anniversaire de son règne. La COP27 aura lieu en novembre en Egypte, et les élections de mi-mandat aux Etats-Unis se tiendront le 8 novembre.

Les grands événements sportifs

Côté sportif, le rallye Dakar, qui commence ce 1er janvier, se poursuivra jusqu'au 14 janvier. Les Jeux Olympiques d'hiver auront lieu à Pékin entre le 4 et le 20 février. Le tournoi des VI Nations de rugby, lui, se tiendra entre le 5 février et le 19 mars. Les coureurs ont jusqu'au 3 avril pour se préparer pour le marathon de Paris. Le tournoi de Roland Garros réjouira les amateurs de tennis entre le 3 mai et le 5 juin, avant la finale de la Ligue des Champions le 28 mai, à Saint-Pétersbourg en Russie. Les 11 et 12 juin, vous pourrez assister aux 24 heures du Mans. Le 1er juillet, ce sera le départ du Tour de France à Copenhague. L'arrivée sur les Champs Elysée se fera le 24. Il faudra attendre le 21 novembre pour le début de la Coupe du monde de football au Qatar, qui durera jusqu'au 18 décembre.