Les grands événements sportifs 2019 dans la Marne et les Ardennes

Toute la semaine sur France Bleu, nous vous proposons de nous projeter et de passer en revue les événements qui vont marquer l'année dans différents domaines. Ce mardi, place au sport,avec notamment le tour de France et la Coupe du monde féminine de football.

Champagne-Ardenne, France

Le Tour de France

Ce sera le gros événement sportif de 2019 dans la Marne. Le Tour de France n'est pas passé dans le département depuis 2014. Rendez-vous les 8 et 9 juillet.

Le 8, les coureurs partiront de Binche en Belgique, pour rejoindre Epernay. Le 9, ils repartiront de Reims pour aller en direction de Nancy. L’étape Binche-Epernay promet d’ailleurs d'être très belle visuellement, parce que les 30 derniers kilomètres seront un enchaînement de côtes avec vue sur le vignoble de Champagne ! Hautvillers, Champillon, Dizy, Aÿ, Mutigny, Mareuil-sur-Aÿ, Chouilly et enfin Epernay, voilà le parcours qui est prévu.

Et le Tour, ce n’est pas que du sport : La Grande Boucle, ce n’est pas moins de 4 500 personnes qui se déplacent tous les jours avec les coureurs, et surtout les images sont retransmises dans 190 pays ! L’impact économique est donc considéré comme très important.

La coupe du monde féminine de football

L’épreuve aura lieu du 7 juin au 7 juillet. Six matches sont prévus à Reims. D'ailleurs, la FIFA a besoin de 250 bénévoles, si cela vous intéresse.

Chez les hommes, 2018 a réussi aux Français. On espère que 2019 réussira aux femmes, même si les meilleures en la matière sont les Américaines, qui ont déjà trois coupes du monde à leur actif. Justement, les Etats-Unis, c'est l'une des équipes attendue au stade Delaune : les Américaines y joueront le 11 juin face à la Thaïlande. Il y aura aussi le Canada face aux Pays-Bas, la Jamaïque contre l'Italie, ou encore deux matches de la Norvège, le 8 juin face au Nigéria et le 17 contre la Corée du Sud. Le dernier match à Delaune sera un 8ème de finale, le 23 juin. Le seul regret, c'est que les Françaises ne joueront pas à Reims !

Une Ardennaise dans l’équipe de France

Elise Bussaglia © Maxppp - Stéphane Guiochon

Nous suivrons quand même les Bleues de près, d'autant qu'une Ardennaise fait partie du groupe : Elise Bussaglia, native de Sedan, et qui d'ailleurs revient jouer en France. Elle était à Barcelone depuis deux saisons et vient de signer avec Dijon. Elise Bussaglia, qui compte 182 sélections en équipe de France, jouera son 1er match dans quelques jours., le 6 janvier en Coupe de France.

Les Flammes Carolo

Les basketteuses de Charleville-Mézières vont-elles enfin gagner la coupe de France cette année ? Cela fait deux fois qu'elles perdent en finale, à chaque fois face à Bourges. Les Flammes Carolo sont aussi en lice en Euroligue. Leur prochain match est prévu le 10 janvier.

Les Diables de Rethel

En roller hockey, les Diables de Rethel vont tenter d'ajouter une ligne à leur palmarès. Actuellement, ils sont largement en tête de Ligue Elite. A noter que le club d'Epernay, qui évolue dans le même championnat, est 6ème.

La 100ème du Sedan-Charleville

Ce sera le 6 octobre 2019 : la 100ème édition du Sedan-Charleville ! C'est tout simplement la plus ancienne course de ville à ville organisée en France. 23,6 kilomètres, parcourus l'an dernier par environ 3 000 coureurs. Le Run in Reims, lui, aura lieu deux semaines plus tard, le 20 octobre.