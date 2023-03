Les grands projets de la mairie de Châteauroux pour le quartier Lescaroux

Après la rénovation de la place Napoléon, la mairie de Châteauroux veut poursuivre sur sa lancée dans ce quartier en centre-ville. Désormais, dès qu'un propriétaire de l'un des commerces "sans étage" de l'îlot situé entre la rue Lescaroux et la rue Ledru-Rollin à Châteauroux vendra son bien, la mairie fera valoir son droit de préemption.

"Dans cette rue, nous avons un immeuble à chaque bout et au centre des commerces sans étage. Cela n'optimise pas les volumes. A terme, la Ville va restructurer cet îlot en démolissant et reconstruisant en hauteur et en ouvrant sur la rue Ledru-Rollin" détaille Gil Averous, le maire de Châteauroux. Un passage sera donc créé entre la place Napoléon et la rue Ledru-Rollin.

En attendant ces travaux d'ampleur, qui n'interviendront pas avant plusieurs années, la mairie va installer deux nouveaux commerces sur la place Napoléon. La marque Ma Province , qui propose des vêtements estampillés de messages autour du Berry, s'installera prochainement. "Il y aura aussi une nouvelle boutique sur un projet de la Chambre des métiers. Des artisans d'art proposeront leurs créations au public. Cela s'inscrit bien dans la dynamique nouvelle de cette rue autour du seconde main et des antiquités". Une boutique dans le même esprit existe déjà à Bourges. Celle de Châteauroux ouvrira d'ici la fin de l'année.