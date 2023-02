Les grands temps forts de 2023 à la Cité de la Mer de Cherbourg

"Les équipes ont fini à bout de souffle". C'est une année 2022 record que vient de vivre la Cité de la Mer de Cherbourg, résume son président Bernard Cauvin. Pour ses vingt ans, l'établissement a organisé un événement par mois. Il y a eu notamment la journée internationale des Océans (8 juin), le premier festival de la mer (2 juillet) qui a attiré 5.000 participants, les trois temps forts de Génération océan (mars, mai et novembre) où 10.000 scolaires sont venus, et bien entendu le sacre du 14 septembre 2022 en devenant Monument préféré des Français.

275.000 visiteurs en 2022

La locomotive touristique du Cotentin a accueilli 275.000 visiteurs en 2022 : le précédent record remontait à 2019, année du lancement de l'Océan du futur, avec 237.000 visiteurs. Parmi les grosses satisfactions, la clientèle de l'Europe du nord qui est au rendez-vous : "on a eu 11.000 Allemands, alors que d'habitude, on tourne autour des 4.000", souligne le président. La clientèle belge aussi est en forte hausse (+40%). Côté français, on peut noter une forte augmentation des touristes venus de Seine-Maritime, alors que celle du centre-Manche et du Calvados tend à stagner. "Ce record, c'est le résultat du professionnalisme des équipes de la Cité de la Mer et de plus de vingt ans de réseaux. Il montre aussi l'ancrage de ce site dans l'ADN de la population. Et puis, ce qui est à souligner, c'est que ce succès se fait sans nouvelle exposition", ajoute Bernard Cauvin.

Michel Rouger (à droite) rejoint l'équipe de la Cité de la Mer de Cherbourg en tant que directeur général © Radio France - Pierre Coquelin

Désormais, le gros challenge, c'est de surfer sur ces beaux résultats. En 2023, la Cité de la Mer a un nouveau directeur général : Michel Rouger, 47 ans, a été nommé à ce poste début février. Ce Lyonnais vient de l'univers des musées : il a travaillé à la naissance du musée de la Grande guerre à Meaux puis a été à la tête du musée archéologique d'Alésia. En 2023, la gare maritime transatlantique va souffler ses 90 bougies : cette grande dame art déco a été inaugurée le 30 juillet 1933 par le président Lebrun. A l'époque, la "plus grande gare maritime transatlantique du monde" était la deuxième plus grande bâtisse après le château de Versailles. Port des grandes stars dans les années 50 et 60, le site a ensuite sombré dans l'oubli... avant sa renaissance dans les années 90.

Faire rimer arts et sciences

Pour le premier semestre de l'année 2023, la Cité de la mer prévoit plusieurs grands temps forts :

Génération océan : en 2023, la sensibilisation à l'environnement marin va passer par des thématiques comme "les sons sous la mer" et le "voyage dans les grands fonds". Ces journées sont destinées aux scolaires, du CM1 au post-Bac. Plus de 10.000 jeunes doivent participer aux tables-rondes animées par des spécialistes des cétacés, de l'acoustique sous-marine, de la biodiversité des abysses ou de l'exploration des ressources des grands fonds. La première séquence consacrée au "monde du silence" aura lieu du 27 au 31 mars (avec une soirée publique le 30 mars). "Pour ces trois jours, 3.300 élèves sont déjà inscrits", ajoute Bernard Cauvin. La seconde sur le thème des abysses se tiendra du 25 au 26 mai. La troisième est en cours d'organisation.

Nouvelle exposition Titanic : l'exposition "Des objets du Titanic nous racontent" prendra fin le 12 mars. A partir du 21 mars, une nouvelle sélection de 43 objets remontés du champs de débris entourant l'épave du navire sera proposée aux visiteurs. Des objets issus des collections conservées à Atlanta, aux Etats-Unis. "Ce sera leur première présentation en Europe" , explique le président de la Cité de la Mer. On retrouvera en particulier des morceaux du décor et des équipements (escalier, etc.) et des objets ayant appartenu aux passagers et qui illustrent la vie à bord du Titanic (stylo plume, petit avion en jouet, porte-monnaie doré, etc.)

"La mer au cœur" : du 8 juin au 25 août 2023, 36 clichés de trois photographes de renom vont être exposés dans la grande halle. On y retrouvera des photos de Yann Arthus-Bertrand, Sebastiao Salgado et Jean Gaumy. Le fil conducteur sera un hommage à l'environnement marin : les paysages, les navires et les hommes.

Le 8 juin, à l'occasion de la journée mondiale des océans, la Cité de la Mer proposera également une nouvelle représentation de la pièce "Le monde du silence gueule", un plateau de stand-up qui donne la parole aux habitants des océans interprété par Julia Duchaussoy et Franck Lorrain.