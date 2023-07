Les greffiers en grève ont manifesté sur les marches du tribunal de Châteauroux

Les greffiers de Châteauroux ont manifesté sur les marches du palais de justice. Ils réclament plus de reconnaissance pour leur métier, invisible dans le quotidien des audiences, et contestent le manque de moyens et de personnel.

12h sur les marches du tribunal de Châteauroux. Les greffiers, mais surtout greffières, protestent contre le manque de moyens dans leur métier. © Radio France - Margaux Longeroche 12h devant le palais de justice de Châteauroux. Magistrats et avocats sortent du tribunal pour se joindre à leur collègues greffiers, et greffières, déjà rassemblés. Une banderole est accrochée sur la grille : "Justice épuisée, justice en danger". Ils sont là pour exprimer leur colère, et pour une fois, être visible. ⓘ Publicité Un quart d'effectif en moins Benoît est greffier au tribunal de Châteauroux. Et pour lui, les comptes ne sont pas bons : "il nous manque 25% de personnel. J'ai des collègues qui passent leur temps à changer de service pour régler les urgences." Il déplore de voir que le métier qu'il adore n'attire plus, alors qu'il est indispensable au bon fonctionnement de la justice. "Nous vérifions que tous les dossiers sont faits selon la procédure. Sans nous, les magistrats ne peuvent pas travailler." "C'est les justiciables qui attendent ensuite" Les premiers qui pâtissent de ce manque de moyen, ce sont les citoyens qui recourent à la justice. "J'ai beaucoup de dossiers en attente" , raconte Sophie, assistante administrative. "Certes, des millions sont investis dans la justice, pour le mobilier etc. Mais nous avons besoin de moyens humains" , souligne-t-elle. Au-delà des greffiers, c'est ainsi tout le personnel administratif, invisible au tribunal, qui se joint au mouvement. Suite à ce mouvement de grève, les audiences du tribunal correctionnel ont été reportées hier