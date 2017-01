Les plus grosses villes de Drôme Ardèche perdent des habitants

A quelques exceptions près, les plus grosses communes de ces deux départements voient leur population baisser lors du dernier recensement. Démographie stable en revanche dans la plus petite commune de France: toujours 1 habitant à Rochefourchat dans la Drôme.

Les grosses villes de Drôme Ardèche ne sont pas les communes les plus attractives de leur territoire.

La population augmente dans ces deux départements, plus attractifs que la moyenne des départements français: l'Ardèche gagne 2.000 habitants par an, d'après le dernier recensement de l'INSEE, basé sur des chiffres 2014, par rapport à 2009. La Drôme en gagne près de 4.000.

Cela porte à 499.159* le nombre d'habitants dans la Drôme et 322.381* en Ardèche.

Les grosses villes, pas forcément les plus attractives

Mais la Drôme et l'Ardèche ne doivent pas ces augmentations aux grosses villes du département : Annnonay (première ville d'Ardèche) perd 600 habitants entre 2009 et 2014. Son agglomération, ne grossit pas non plus. Ce n'est pas le cas en revanche de l'agglomération Valentinoise, côté Drôme. Si la ville de Valence perd 2.200 habitants en 5 ans, les villes alentours voient leur démographie progresser.

Montélimar, deuxième ville de la Drôme, elle se porte très bien, grâce notamment à des programmes de construction de logements neufs en ville, ce qui devient plus compliqué, faute de place à Valence.

La plus petite commune de France est drômoise

La population de Rochefourchat, dans la Drôme, reste stable. Un seul habitant vit dans ce petit village du Diois. Ce qui en fait la commune la moins peuplée de France et une exception dans le pays.

Le Top 10 de la Drôme (chiffes en "population communale"*, recensement 2014)

1.Valence : 62.150 hab (64.364 en 2009)

2. Montélimar : 37.193 (35.495 en 2009)

3. Romans-sur-Isère : 33.366 hab (33.664 en 2009)

4. Bourg-lès-Valence : 19.591 hab (18.640 en 2009)

5. Pierrelatte : 13.071 hab (13.100 en 2009)

6. Bourg-de-Péage : 10.171 hab (10.147 en 2009)

7. Portes-lès-Valence : 9.973 hab (9.418 en 2009)

8. Saint-Paul-Trois-Chateaux : 8.944 hab (8.590 en 2009)

9. Livron-sur-Drôme : 8.927 hab (8.967 en 2009)

10. Crest : 8.211 hab (7.857 en 2009)

Le Top 10 de l'Ardèche (chiffes en "population communale"*, recensement 2014)

1. Annonay : 16.302 hab (16.923 en 2009)

2. Aubenas : 11.917 hab (11.365 en 2009)

3. Guilherand-Granges : 10.841 hab (10.893 en 2009)

4. Tournon : 10.558 hab (10.674 en 2009)

5. Le Teil : 8.376 (7.986 en 2009)

6. Privas : 8.313 hab (8.461 en 2009)

7. Saint-Peray : 7.494 hab (7.281 en 2009)

8. Bourg-Saint-Andéol : 7.236 hab (7.293 en 2009)

9. La Voulte-sur-Rhône : 5.124 hab (5.041 en 2009)

10. Viviers : 3.788 hab (3.864 en 2009)

Le Top 10 des petites communes de la Drôme (chiffes en "population communale"*, recensement 2014)

1. Rochefourchat : 1 hab

2. La Bâtie-des-Fonds : 5 hab

3. Izon-la-Bruisse : 9 hab

4. Aulan : 10 hab

5. Les Tonis : 12 hab

6. Aucelon : 13 hab

7. Le Poët-en-Percip : 18 hab

8. Pommerol : 19 hab

9. Les Prés : 20 hab

10. La Chaudière : 20 hab

Le Top 10 des petites communes d'Ardèche (chiffes en "population communale"*, recensement 2014)

1. Loubaresse : 31 hab

2. Lafarre : 37 hab

3. Astet : 38 hab

4. Le Chambon : 43 hab

5. Borne : 46 hab

6. Le Roux : 48 hab

7. Laval-d'Aurelle : 49 hab

8. Freyssenet : 49 hab

9. Péreyres : 52 hab

10. Monestier : 52 hab

* Chiffes INSEE en "population communale" (chaque individu n'est compté qu'une fois) et non en "population totale" (un étudiant ou le propriétaire d'une résidence secondaire, peut être recensé sur deux communes différentes).

La Drôme compte 514.104 habitants en "population totale". Et l'Ardèche 322.381 habitants.