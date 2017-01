Les groupes de plus de 5 visiteurs de nouveau autorisés à l'Abbaye de Clermont

Cela faisait plusieurs mois qu'un arrêté municipal l'interdisait.

C'est un soulagement pour les bénévoles qui s'occupent du célèbre site mayennais à Olivet. Ils s'impatientaient et n'ont jamais vraiment compris pourquoi la municipalité avait pris une telle initiative. Ils avaient même mandaté un expert et spécialiste des vieilles architectures qui avait rassuré tout le monde. Pour lui, les parties visitables de l'Abbaye de Clermont ne comportent aucune faille de sécurité. Il faut savoir que les autres parties, celles qui sont en très mauvais état, sont inaccessibles et des panneaux d'interdiction informent le public.

Le 7 décembre dernier, la commission départementale de sécurité s'est rendue sur les lieux afin d'examiner la solidité des bâtiments construits au 12ème siècle. Elle a émis un avis favorable fait savoir la Préfecture de la Mayenne. Cette note est accompagnée de prescriptions qui seront détaillées dans un prochain arrêté municipal.

Les visites de groupes de plus de 5 personnes sont donc de nouveau autorisées. Les visites individuelles, elles, n'ont jamais été impactées. L'Abbaye de Clermont accueille chaque année entre 2.000 et 3.000 touristes.