Les groupes musicaux interdits près de l'hôtel de ville lors des mariages à Reims

Le Maire de Reims Arnaud Robinet a signé un arrêté municipal faisant "évoluer les conditions d'accueil des futurs époux et de leurs invités" aux abords de l'hôtel de ville aux heures et jours de mariage. Après la mise en place des deux cautions, encaissées en cas de retards et de mauvais stationnements notamment, ce sont maintenant les groupes musicaux qui sont interdits lors des cérémonies rémoises.

Respecter le calme et la solennité des cérémonies

Dans un communiqué, la municipalité explique que ces instants musicaux entraînent de nombreuses perturbations dans les rues autour de l'hôtel de ville : "La libre circulation des personnes des autres cortèges en entrée ou sortie de la mairie est entravée." Le maire pointe aussi du doigt le bruit engendré par ces groupes : "La musique diffusée s'entend distinctement jusque dans les salles de cérémonies et perturbe donc les mariages en cours."

Cet arrêté servira donc à "respecter le calme et la solennité des cérémonies." Il est entré en vigueur.