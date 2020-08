Les guêpes sont particulièrement nombreuses, cette année, en Lozère

Depuis début août, les guêpes se montrent très envahissantes. Particulièrement nombreuses, elles animent les apéritifs en terrasse et autres soirées barbecue et le département de la Lozère n’échappe pas à l’invasion.

Les guêpes sont de plus en plus nombreuses au lac du Ganivet

Les guêpes sont de plus en plus nombreuses. Depuis cet été, suite à un hiver très doux, on recense effectivement beaucoup de guêpes en Lozère. Un site touristique est particulièrement touché. Le lac du Ganivet dans le nord du département qui attire de nombreux touristes l’été est envahi par les guêpes. À peine arriver sur le site, c’est déjà la folie, Manon est en vacances en famille :" il y a des _guêpes de partout_, j’ai ma claquette à la main qui me sert de tapette et je n’arrête pas de l’utiliser."

Au lac du Ganivet, il faut avoir l’œil de partout, comme Hélène installe au bord du lac : "_on ne profite plus des vacances_, impossible de manger en terrasse, c’est insupportable". Grégory surveille ses enfants parti se baigner, Grégory très attentif et pour cause, il est allergique : "je fais très attention, mais c’est vrai que cette année, c’est incroyable le nombre de guêpes."



Le lac du Ganivet dispose d’un restaurant avec terrasse, une terrasse fermé depuis 3 semaines à cause des guêpes. L’une des salariés explique qu’il y a des nids de partout : "dans les plafonds dans les terrains, dans les arbres."



Le lac du Ganivet n’est pas le seul endroit à être envahi par les guêpes. Tout le département est touché et ça n’est pas terminé.