Les guides-conférenciers lancent un appel à l'aide à Avignon

Le message des professionnels du guidage est clair : "L'hiver est là et on est à poil"

En écho au "silence des monuments, des musées, des rues et de l'Histoire" constaté depuis le début de la crise sanitaire, les professionnels du guidage ont choisi la langue des signes pour exprimer, silencieusement, leur détresse et leur colère ce samedi matin devant le Palais des Papes à Avignon. Ils s'estiment "laissés de côté par les mesures gouvernementales" décidées pour affronter la crise économique consécutive à la crise sanitaire. L'équation est simple : pas de visites guidées des monuments égal plus de travail donc plus de revenus !

Des revendications "vitales" pour les guides-conférenciers

Particulièrement pénalisés, les professionnels du guidage qui travaillent à la mission, au coup par coup pour tel ou tel monument, tel ou tel musée. Ils sont des centaines à ne pas avoir été concernés par les dispositifs spéciaux mis en place, en raison de leur statut ou de leur absence de statut. Aujourd'hui, tous réclament l'extension des aides (indemnités chômage, fond de solidarité) jusqu'à l'été 2021 et pour tous les guides quel que soit leur statut au même titre que pour les intermittents du spectacle. Ils demandent aussi une aide exceptionnelle et rétroactive pour les guides qui n'ont bénéficié d'aucune aide à ce jour ainsi que la reconnaissance de leur profession.

Une délégation a été reçue par un conseiller technique de la ministre de la Culture Roseline Bachelot, de passage à Avignon pour les Etats Généraux des Festivals. Un nouveau rendez-vous devrait avoir lieu dans quelques jours à Paris pour tenter de trouver des solutions à l'impasse actuelle.

Témoignage de guides conférencières devant le Palais des Papes à Avignon Copier

La langue des signes choisie pour crier la colère des guides conférenciers © Radio France - Daniel Morin