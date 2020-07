Les guides de l'U4 d'Uckange fiers de voir le haut-fourneau en lice pour le "monument préféré des Français"

Le haut fourneau U4 de Uckange est en lice parmi 14 sites en France pour devenir le "monument préféré des français", l'émission de Stéphane Bern sur France 3. Et c'est nous qui votons ! Les anciens métallos qui font visiter le site sont fiers que leur "cathédrale de fer" soit présélectionnée.

"C'est vrai qu'on joue dans la cour des grands. On n'en aurait pas espéré autant. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce monument extraordinaire", souffle Boubakar Ouldsaad, guide de l'association Mécilor, formée par des anciens métallos. Les dix guides reprennent les visites au haut fourneau U4 à partir de ce samedi 18 juillet, après des mois de crise sanitaire, avec des fourmis dans les jambes.

La "cathédrale de fer" de l'U4

Il faut dire que l'U4 vient d'être présélectionné pour être parmi les 14 concurrents, un pour chaque région, en lice pour devenir le "monument préféré des Français", dans l'émission éponyme présentée par Stéphane Bern. Lors des deux précédentes éditions, en 2014 et 2015, le monastère royal de Brou dans l'Ain et le beffroi d'Arras avaient remporté l'émission.

L'U4 est face à 13 monuments comme la Saint-Chapelle, le Palais Idéal du facteur Cheval dans la Drôme, la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas de Nice, le canal du Midi ou encore le Lion de Belfort. Le haut fourneau, fermé en 1991 et réhabilité pour devenir un site touristique et culturel, est la seule ancienne usine présentée en compétition. Et c'est déjà une fierté pour les guides de l'association.

"On est le seul haut-fourneau qui sera gardé"

"Il faut venir sur place le voir, pour comprendre ce que c'est qu'un haut-fourneau. Il faut parler avec les guides. Chaque morceau de métal a été assemblé par les mains d'être humains, quand on regarde chaque élément de métal du haut-fourneau, c'est une oeuvre d'art à elle toute seule", s'extasie Boubakar Ouldsaad.

Des grandes conduites de gaz pour les arches, la plate-forme du "gueulard" au sommet de la cuve pour la flèche, c'est vrai que le haut fourneau a des airs de "cathédrale de fer", comme l'appellent les métallos. Classé monument historique en 2001, il est le seul haut-fourneau qui va rester debout en Moselle, après le démantèlement des hauts fourneaux de Hayange, les derniers du département à avoir fermé.

L'U4 reste un outil de travail qui a fermé

"On était le Texas Lorrain, on a fait vivre la France", explique Boubakar Ouldsaad. "Il faut que les gens sachent qu'on est le seul haut-fourneau qui sera gardé, il n'y en aura pas deux. Moi j'appelle tout le monde à voter pour ces trois siècles d'histoire. Un haut-fourneau, c'est majestueux". Mais face à la Sainte-Chapelle ou le Lion de Belfort, l'U4 a-t-il une chance ? "Moi j'y crois", sourit Leslie, une des guides de l'association. "Etre sélectionnés, c'est déjà une reconnaissance. Mais on a contacté tous nos amis, nos familles, pour qu'ils votent et qu'ils fassent voter autour d'eux".

Certains ne sont jamais revenus depuis la fermeture

Mais l'engouement n'est pas massif. Certains ne voient qu'un tas de ferraille dans la cathédrale de fer. Même parmi ceux qui y ont travaillé, "certains ne sont jamais revenus depuis la fermeture", glisse Jean-Pierre Barbau, qui a passé 19 ans de sa vie à travailler à l'U4, de 1973 à 1991. L'U4 reste avant tout un outil de travail qui a fermé, dans le sillage du déclin de l'industrie sidérurgique. Pas un musée ou un site touristique.

Vous pouvez voter pour le monument préféré des Français par téléphone au 32 45 ou sur le site de France Télévisions, jusqu'au dimanche 26 juillet. La date de diffusion de l'émission n'est pas encore connue.