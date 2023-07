Les guinguettes éphémères de Nancy font le plein

Des petites loupiottes et guirlandes de fanions multicolores suspendues aux arbres, et voilà le parc Blondlot transformé en guinguette. Cinq ont fait leur apparition sous l'impulsion de la Ville cet été à Nancy, avec restaurations rapides et concerts à la manière des bals musettes du début du XIXe siècle. Une ambiance qui attire de nombreux habitants, en quête de fraicheur, loin des terrasses brulantes.

"C'est ça, l'esprit guinguette !"

Les grandes tablés sont généralement bondées dès la fin de journée pour profiter d'un verre en famille ou entre amis. "Le cadre est agréable, c'est vraiment sympa, en plus les enfants peuvent s'amuser, il y a un petit coin", sourit Sabrina, assise avec ses enfants sur les transats. A l'arrière, un petit kiosque accueille chaque soir des concerts. "On attend du monde en quantité ce soir, autour de 200 à 300 personnes", se réjouit Julien Picard, gérant du restaurant "Au Bistronome".

Les tireuses à bière et les friteuses tournent ainsi à plein régime : "cela marche bien, un petit samedi soir, franchement, je passe 35 kilos de frites", calcule rapidement Mathieu, le cuisinier, qui décharge justement une commande dans ses congélateurs. Très en vogue au début du XIXe siècle, le format de la guinguette revient à la mode. "C'est l'accordéon, c'est les gens qui s'amusent, les enfants qui courent partout et la bonne bouffe", résume Mathieu Bonnais, qui propose de la bière artisanale.

Le brasseur voit ici la recherche de moments de convivialité de la part des habitants : "Je pense qu'ils ont besoin de s'amuser, de se détendre, et ils ne veulent plus se mettre dans le minéral comme avant sur des places ou des pavés ensoleillés... Il va faire de plus en plus chaud, donc on va investir de plus en plus les parcs." L'accès aux ginguettes est gratuit, tout comme les concerts. Les ouvertures débutent à 11h pour celle du parc Blondlot pour une clôture aux alentours de minuit.

