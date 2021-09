Les habitants d'Aubervilliers et de Pantin inquiets face aux toxicomanes installés Porte de la Villette

Vendredi, les toxicomanes initialement installés dans le secteur des rues Riquet et Stalingrad à Paris ont été déplacés dans un square Porte de la Villette, à la frontière entre Paris et les communes de Pantin et d'Aubervilliers. Les riverains font état d'une situation dangereuse pour eux.

Les habitants et les élus locaux se sont rassemblés dans les rues de Pantin et d'Aubervilliers pour dénoncer cette situation.

"J'ai eu très peur, raconte Malika, qui habite à deux pas de la porte de la Villette. Hier matin, j'ai été entourée de quatre personnes toxicomanes en allant chercher mon pain. Du coup, je suis rentrée chez moi, et j'ai attendu mon mari pour aller chercher mes courses. " C'est une situation dangereuse que dépeignent les habitants d'Aubervilliers et de Pantin. Vendredi, les toxicomanes initialement installés ans le secteur des rues Riquet et Stalingrad à Paris ont été déplacés dans un square Porte de la Villette, à la frontière entre Paris et leurs communes.

Depuis, les habitants évitent de s'approcher du square où les toxicomanes sont installés, afin d'éviter des situations de tension. "Je travaille tous les jours en face de la Porte de la Villette, explique Delphine, qui habite aussi dans le quartier. Normalement, j'y vais à pied. Aujourd'hui c'est fini. Lundi, j'y suis allée en métro." Beaucoup d'autres riverains racontent également changer leurs itinéraires et leurs habitudes. "Ma fille passe tous les jours par là, raconte Marie-Laure. Je lui ai donc acheté une bombe au poivre et un porte-clé alarme. Ça me rassure un peu."

à lire aussi Toxicomanes à Paris : trente-six élus du 93 interpellent Jean Castex sur la situation porte de la Villette

Cette décision de vendredi, prise unilatéralement par le ministre de l'Intérieur, inquiète beaucoup les habitants. "C'est du grand n'importe quoi, s'émeut Serge. Il y a pas de respect pour la vie humaine. Y'a un non respect pour les gens qui vivent ici, y'a un non respect de ces gens qui ont ce problème d'addiction. Il faut s'occuper de ces personnes là, ce sont des êtres humains".Et pour eux, le mur installé pour condamner le tunnel Forceval, qui fait la jonction entre Paris et Pantin n'arrange pas la situation : les personnes toxicomanes peuvent passer quelques centaines de mètres plus loin, sous le périphérique.

Ce mercredi soir, ils ont donc manifesté dans les rues entre Pantin et Aubervilliers pour dénoncer cette situation. Un rassemblement où se trouvaient également le maire de Pantin et la maire d'Aubervilliers. Ce rassemblement a été lancé par le collectif 93 anti-crack, dont Stéphanie Benoist est la porte-parole "Nos revendications, c'est juste une prise en considération de l'être humain, aussi bien pour les toxicomanes que pour nous les habitants, explique-t-elle. Ça consiste à eux les sauver et nous nous protéger par la prise en charge sanitaire et sociale, dans des structures médicalisées où on va en fait les prendre en charge et leur trouver des solutions."

Ce jeudi est organisé, à distance, une réunion entre l'Etat et les élus locaux pour tenter de trouver une solution plus pérenne.