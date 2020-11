Les habitants d'Elbeuf viennent en aide aux associations caritatives de la ville

La Ville d'Elbeuf avait reçu les associations mi-octobre, pour connaître leurs besoins. Débordées par les demandes plus nombreuses ces derniers temps, elles peinent à venir en aide aux plus démunis. La municipalité a donc lancé un appel aux dons à destination des habitants. Et en une semaine, la salle des arcades de l'hôtel de ville s'est remplie de boîtes de conserves, de paquets de pâtes, de produits d'hygiène et d'entretien. Des centaines de produits redistribués à sept associations de la ville qui viennent en aide aux plus fragiles. Béatrice Lefel et Magali Adam, deux adjointes au maire, ne sont pas surprises par la générosité des elbeuviens. "Ils répondent toujours présents pendant le Téléthon par exemple" souligne Magali, "et en plus ils ont été attentifs aux besoins qui avaient été exprimés par les associations" ajoute Béatrice. Sur l'une des tables de la salle des arcades s'empilent les paquets de céréales et de chocolat en poudre pour le petit-déjeuner. Sur une autre, des paquets de couches, de lait pour bébé, mais aussi des serviettes et tampons hygiéniques et même des masques. "C'est un sacré budget pour certaines familles" explique Joëlle Doubet, adjointe en charge du cadre de vie.

Plus de bénéficiaires, moins de marchandise.

Le père Lebeau anime le Comité local de la solidarité, à Elbeuf, qui aide cinq familles étrangères avec des enfants, soit 32 personnes. Pour ces petites structures, cette collecte est une aide précieuse. Mais même les associations les plus connues sont à la peine. Alain Lefevre est bénévole aux Restos du coeur depuis dix ans. "Il y a dix ans, ça nous arrivait de prendre en un week end six tonnes de marchandise aux portes des supermarchés, mais aujourd'hui on est plutôt à trois tonnes et demi". Moins de marchandise mais plus de bénéficiaires, constate aussi Martine Réaubourg, la responsable du Secours Catholique à Elbeuf. L'association suit 200 personnes en ce moment. Beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de jeunes entre 19 et 24 ans et des retraités qui ne parviennent plus à joindre les deux bouts. Le nombre de bénéficiaires augmente de jour en jour, de semaine en semaine selon les associations. "Est-ce-que c'est à cause du Covid, est-ce-que c'est à cause du chômage, on ne sait pas trop, parce que les gens n'extériorisent pas trop. A part les larmes, c'est tout ce qu'on arrive à avoir" raconte Martine.

La collecte organisée par la Ville va mettre un peu de beurre dans les épinards. Elle a si bien marché que la municipalité a lancé un nouvel appel aux habitants d'Elbeuf. Cette fois pour collecter des jouets à l'approche des fêtes de Noël. Jusqu'au vendredi 20 novembre, les elbeuviens peuvent déposer leurs dons à l'hôtel de ville.