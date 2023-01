Les habitants d'Évron appelés à donner leur avis sur le projet de réaménagement du quartier de la gare

Les habitants d'Évron, dans les Coëvrons, peuvent "formuler des observations et des propositions" sur le projet de réaménagement du quartier de la gare. La mairie lance ce lundi 9 janvier une enquête publique en présentant les contours de ce dossier. Les avis peuvent être déposés jusqu'au 17 février.

Création d'une Maison commune et construction de logements

Le quartier de la gare à Évron doit être "entièrement redessiné dans les prochaines années", précise la mairie dans un communiqué. Après plusieurs mois de travail et de concertation avec les habitants , le projet est présenté. Une Maison commune doit être créée, elle regroupera les services administratifs de la ville et de la communauté de communes des Coëvrons. Un parvis commun entre la gare et la Maison commune doit également être construit, tout comme 45 logements dans un bâtiment qui accueillera des commerces au rez-de-chaussée. Des espaces verts seront aménagés et des espaces de stationnements créés et réaménagés.

Les habitants peuvent donner leur avis sur ce projet en ligne sur le site de la mairie , directement à l'hôtel de la Ville "du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9 heures à 12 heures" ou lors "de permanences en mairie d’Evron le 20 janvier de 9 heures à 12 heures et le mercredi 8 février de 14 heures à 17 heures". La mairie d'Évron organise une réunion publique pour présenter le futur projet, le mercredi 8 février à 18h30 en salle des 4 Vents, rue des Prés.