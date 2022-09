Une commune de Dordogne se mobilise pour un apprenti boulanger menacé d'expulsion

Installé sur la commune d'Excideuil (Dordogne) depuis deux ans, Djimé Dramé, apprenti boulanger de 21 ans, originaire du Mali, ne peut pas continuer sa formation faute de renouvellement de carte de séjour par la préfecture. Son patron, les commerçants, habitants et élue de la commune se mobilisent.

Même si Djimé ne travaille plus, il n'hésite pas à donner un coup de main à son patron quand il passe à la boulangerie.

Djimé Dramé ne peut pas terminer sa formation. Le 30 août dernier, il a fini de travailler la boulangerie "La Pétrie" d'Excideuil (Dordogne), à la fin d'un premier contrat d'apprentissage dans le cadre de son CAP. Il espérait pouvoir continuer sa formation avec un brevet et une mention dans ce domaine, toujours dans cette boulangerie, mais faute de titre de séjour, il ne peut plus travailler. La préfecture a décidé de ne pas lui renouveler.

Menacé d'expulsion

En raison du non-renouvellement de sa carte de séjour, Djimé a reçu une OQTF (obligation de quitter le territoire français). L'État lui demande de quitter rapidement le sol français. Pourtant, ce jeune homme de 21 ans est totalement intégré et reconnu pour sons travail à la boulangerie "c'est un très bon élément, ce sont des gens comme ça qui donnent envie de travailler ! Aujourd'hui pour trouver des apprentis, c'est très très compliqué. Quand on leur dit qu'il faut travailler le week-end ou la nuit, il n'y a pas beaucoup de volontaires." se désole l'ancien patron de Djimé. L'association des commerçants Merveilleusement Excideuil a décidé de lui venir en aide en alertant l'opinion public et en lançant une pétition.

Une histoire similaire à celle de ce boulanger de Besançon qui avait fait la grève de la faim pour éviter l'expulsion de son apprenti guinéen.

Itinéraire d'un néo-périgourdin bien intégré à sa commune

Djimé Dramé quitte le Mali pour la France en 2016, après un passage en Libye et en Italie, il s'installe sur la commune d'Excideuil en 2020 et entame une formation de boulanger au côté de Dominique Lavaud au sein de la boulangerie du Château. Il trouve un logement, paye son loyer et fait partie de l'équipe de football sénior de la commune. Une intégration réussie pour Marie-Laure Lacoste, maire d'Excideuil, qui souhaite "faire changer d'avis les services de la préfecture."

Alerté par la situation de l'apprenti boulanger, André Added, président de l'association des commerçants Merveilleusement Excideuil lance une pétition ouverte à tous les habitants (à la Galerie située au 21 rue Gambetta). Plus de 300 signatures recueillies en moins d'un mois, un élan qui réjouit André Added, "les habitants jouent le jeu de façon étonnante et gratifiante, j'étais agréablement surpris, il y a toujours une différence entre l'idée qu'on se fait des gens et la réalité".

Pour l'heure, sans carte de séjour et carte de travail, Djimé Dramé est dans l'impossibilité de terminer sa formation de boulanger. Virginie Estager, avocate de Périgueux, spécialisée en Droit des étrangers a pris le dossier en main en espérant un dernier recourt favorable de la préfecture.