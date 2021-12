Les habitants d'Indre-et-Loire, de bons élèves dans le tri et le recyclage des déchets ménagers

Les Tourangeaux sont les deuxièmes plus gros recycleurs de la région Centre-Val de Loire. En 2020, chacun a trié 82,61 kilogrammes d'emballages ménagers, en moyenne. Un recyclage en hausse de 5% par rapport à 2019, à cause de la crise sanitaire et d'une prise de conscience écologique.

Les Tourangeaux ont trié et recyclé 37 500 tonnes d'emballages ménagers en 2020, soit 5% de plus qu'en 2019.

Les Tourangeaux ne sont pas les rois du tri, mais presque. L'Indre-et-Loire est le deuxième département de la région Centre-Val de Loire à trier et recycler le plus de déchets ménagers. En 2020, chaque habitant a ainsi trié 82,61 kg d'emballages plastiques, de papiers et de verre, en moyenne sur l'année. C'est 5% de plus qu'en 2019 et au-dessus de la moyenne nationale (69,8 kg/habitant).

Le papier et le verre davantage triés et recyclés en 2020

Sur le département, 37.500 tonnes de déchets ont ainsi été collectés l'année dernière. "Entre 2019 et 2020, le geste de tri a été plus important pour le papier. Sur le verre, également, la performance s'est accrue de 6%", constate Frédéric Quintart, directeur régional de Citeo, une entreprise spécialisée dans le recyclage qui accompagne notamment les collectivités dans la gestion des déchets.

En revanche, les autres emballages - notamment ceux plastiques - ont été légèrement moins triés, de l'ordre de - 0,5%. "A cause du Covid, on a pu avoir des collectes et prestations de tri un peu dégradées, pendant des périodes plutôt courtes", explique-t-il.

Une prise de conscience écologique pendant la crise sanitaire

Si les Tourangeaux trient davantage de déchets, c'est également parce qu'ils ont davantage consommé d'emballages. Pendant la crise sanitaire, les confinements et le télétravail ont favorisé cette consommation ménagère. "A l'échelle nationale, la hausse des emballages en verre mis sur le marché est de 3%", note Frédéric Quintart.

Les Tourangeaux trient et recyclent 5% de kg de déchets en plus en 2020, par rapport à 2019. Les explications de Frédéric Quintart, directeur régional de Citeo. Copier

Mais cela n'explique qu'en partie la hausse. "Il y a eu une prise de conscience environnementale avec le Covid. Les usagers et citoyens ont réfléchi à leur place dans l'environnement et le rôle qu'ils peuvent jouer." Trier sera encore plus facile d'ici 2023, avec l'extension des consignes de tri. Tous les habitants de l'Indre-et-Loire pourront alors recycler l'ensemble de leurs emballages ménagers, sans se poser la question du tri. Une simplification dès janvier 2022, pour les habitants de la métropole de Tours.