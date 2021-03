Les habitants d'Orléans Métropole invités à parrainer un étudiant

Chaque habitant d'Orléans peut désormais parrainer un étudiant ! C'est l'objet d'une plateforme numérique lancée par la ville d'Orléans, en collaboration avec l'Université d'Orléans, le Crous, et les associations d'étudiants. Objectif de lutter contre l'isolement des étudiants, problème particulièrement aigu en cette période de crise sanitaire.

4 étudiants sur 5 se disent en "précarité psychologique"

C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée récemment par Ô Campus, qui fédère 36 associations sur le campus de la fac à Orléans -1 000 étudiants interrogés, et des résultats édifiants, indique Bartholomé Aksel, vice-président d'Ô Campus : "83% des étudiants se déclarent en précarité psychologique cette année, c'est énorme !" Et cela s'explique, poursuit-il : "Il n'y a plus d'interaction sociale, les premières années n'ont pas eu le temps de découvrir l'Université ni de se faire des amis et se retrouvent tout seuls dans une chambre de 9 mètres carrés..."

Dans la pratique, les parrains et marraines pourront proposer des repas, des moments de convivialité, voire apporter une aide administrative. Chacun s'inscrit sur la plateforme en remplissant un questionnaire, et les associations d'étudiants constitueront ensuite les binômes parrain/parrainé. "Tout habitant de la métropole d'Orléans peut devenir parrain, insiste Fanny Picard, conseillère municipale chargée de la vie étudiante, il ne s'agit pas d'apporter une aide scolaire, il n'y a donc aucun niveau d'étude requis, il ne faut vraiment pas avoir peur. Beaucoup d'étudiants ne recherchent en fait qu'une présence."

Un dispositif appelé à être pérennisé ?

Un système de parrainage dont se réjouit Frédéric Moal, chargé de mission à l'Université d'Orléans, pour la lutte contre la précarité étudiante : "C'est vraiment un besoin que nous avons identifié, explique-t-il, notamment un besoin d'accompagnement face à la solitude dans laquelle se retrouvent beaucoup d'étudiants, même si 40% ont rendu leur logement. Cette solitude peut avoir des effets paralysants, même pour effectuer des demandes d'aide ou des recherches de stages." La précarité étudiante n'est d'ailleurs pas que psychologique, elle peut aussi être matérielle : 500 étudiants sont inscrits au titre de l'aide alimentaire mise en place par le Secours Populaire pour le campus d'Orléans.

Cette plateforme est baptisée "ÔPE" pour "Orléans parraine des étudiants" : on peut d'ores et déjà s'inscrire via ce lien. En cas de succès, ce dispositif sera pérennisé, au-delà de la crise sanitaire.