Les habitants d'un quartier de Nîmes devant la justice pour obtenir l'eau potable et le tout-à-l'égout

Le tribunal administratif de Nîmes examinait ce mardi matin la requête de près de 500 habitants de la Cité des Espagnols. Ils veulent être raccordés au réseau d'assainissement collectif. Certains d'entre eux se battent aussi pour avoir l'eau potable dans leurs maisons

Peut-être une lueur d'espoir pour les habitants de la Cité des Espagnols. Les habitants de ce quartier situé au sud de Nîmes continuent leur combat contre Nîmes Métropole pour être raccordés au réseau d'eau potable et à l'assainissement collectif.

Ce mardi matin, les conclusions du rapporteur du tribunal administratif leur ont donné le sentiment d'avoir été entendus, en tout cas pour le raccordement à l'eau potable. Pour le tout-à-l'égout, en revanche, l'audience n"a pas permis aux riverains d'entrevoir une décision positive et ils ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils comptaient poursuivre leurs démarches.

Au total, environ 200 maisons espèrent le raccordement au réseau d'assainissement collectif. Pour l'eau potable, ce sont une quarantaine de maisons, situées chemin du Bachas et impasse des Orchidées qui sont concernées.

Le jugement sera rendu dans 15 jours

Pour les habitants du quartier : pas de doute les conclusions du rapporteur ce mardi matin vont clairement dans leur sens. "La quarantaine de maisons de l'impasse des orchidées et du chemin du Bachas doivent être raccordées au réseau d'eau potable, même si elles sont situées sur le domaine privé et même si certaines sont considérées comme illégales" explique Jacques Maigne, le vice-président de l'association de riverains T.A.L.E.S. (tout-à-l'égout, assainissement, santé) créée en 2014. De son côté, Jésus Araiz, le président de l'association est convaincu, lui aussi, que les habitants obtiendront gain de cause et que la décision du tribunal mettra un terme à ce qu'il qualifie d'acharnement.

Pas si simple répond l'avocate de Nîmes Métropole. "Certes, les arguments invoqués par l'agglo ne sont pas retenus. Mais cela n'équivaut pas pour autant à une mise en demeure d'effectuer les travaux. Pour l'instant, le rapporteur préconise seulement de réexaminer le dossier" explique maître Anne-Laure Castanino. L'avocate de Nîmes Métropole n'a prononcé que quelques mots au cours de l'audience, en déclarant simplement qu'elle ferait connaître, par écrit, d'éventuelles précisions dans les jours qui viennent.

L'affaire a été mise en délibéré. Le jugement sera rendu dans 15 jours.