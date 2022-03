Les habitants d'une résidence de Montpellier marchent 24h pour empêcher sa destruction

Les habitants de la résidence Léonard De Vinci à Montpellier ont marché 24h entre samedi et dimanche pour protester contre la destruction de leurs bâtiments. Ils doivent être rasés pour permettre une nouvelle construction, mais pour les habitants, une rénovation est possible.

Une marche de presque 24 heures pour défendre leur "lieu de vie". C'est le défi relevé par les habitants de la résidence Léonard De Vinci, quartier du Millénaire à Montpellier. Ses 72 logements construits en 1988 doivent être démolis. Le bailleur, ACM, estime que la réhabilitation coûterait trop cher pour un gain énergétique trop faible. Les études menées seront présentées ce jeudi au maire Michaël Delafosse qui devra trancher. Une trentaine de personnes a donc marché autour des habitations, pancartes à la main, de samedi 14h à dimanche 14h, soit 23h consécutives de mobilisation en comptant le changement d'heure.

Reconstruire ou réhabiliter ?

Après plus de 20h de marche, les derniers mètres sont durs pour Céline, mais pas autant que la nuit passée. "Il a fait froid", dit-elle. Les jambes vont bien, "mais on a un bon kiné dans la résidence. Il est venu marcher avec nous, et on se fera masser après", plaisante-t-elle. Deux groupes se relaient. Un passage au ravitaillement, un café, une brioche, et c'est reparti.

Certains appartements sont bien entretenus, et les habitants ne veulent pas les voir disparaître © Radio France - Nicolas Joly

Le bailleur veut construire une nouvelle résidence de six étages, plus écologique. Pour Jean-François, co-président de l’association de défense des locataires, on peut réhabiliter au lieu de détruire. "On sait qu'il faut refaire les toitures et changer les menuiseries, ça amène un coût entre 40 et 50 000 euros par appartement". Selon lui, démolir et reconstruire un nouvel immeuble, "c'est trois fois ce prix, au minimum".

Un village dans la ville

Corinne marche pour sa maman Copier

Ce qu'ils défendent, c'est le fait d'avoir un petit village dans la ville. "On s'entend tous, on se connaît tous. On s'interpelle, on s'invite à boire le café, on fait des barbecues, tous les gens arrivent dès qu'on fait quelque chose, il y a une super ambiance." Corinne habite à Arles, elle marche pour sa maman qui habite la résidence De Vinci depuis 34 ans. "Pendant le confinement, maman n'était pas seule. Je savais que je pouvais compter sur les voisins." Elle craint que ça ne soit pas pareil si elle devait vivre dans un immeuble.