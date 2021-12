Les habitants de 19 communes autour de Yerville sont privés d'eau potable

Depuis lundi soir, dans 19 communes autour de Yerville, en Seine-Maritime, les habitants ne doivent pas boire l'eau du robinet ni se brosser les dents ou laver les aliments avec. L'eau reste utilisable pour les autres usages (toilettes, douches, vaisselle et lavage du linge).

Suite aux fortes pluies de ces derniers jours ainsi qu'un incident technique sur l'installation de production, l'eau présente une "légère turbidité mais au dessus des seuils", précise Guillaume Thibault, directeur du territoire Vallée de la Seine Pays de Caux pour Veolia Eau. "Nous avons lancé une alerte téléphonique auprès de l'ensemble des usagers pour les informer dès hier soir et mis en place une distribution de bouteilles d'eau", ajoute-t-il.

La distribution d'eau en bouteilles a lieu devant les locaux de Veolia à Yerville (zone d'activité du bois de l'arc nord) ce mardi 7 décembre de 11h à 13h et de 17h à 19h. Un service assuré en concertation avec le Syndicat d’eau de la Région de Yerville.

48 heures sont nécessaires pour le résultat des analyses bactériologiques

Le problème technique a été réglé dans la nuit et depuis 10 heures "l'usine est en état de fonctionnement et produit une eau de bonne qualité", selon Guillaume Thibault. Mais des purges sur le réseau sont nécessaires et, surtout, il faut attendre l'autorisation de l'Agence régionale de santé pour déclarer de nouveau l'eau propre à la consommation.

Le responsable de Veolia Eau espère un retour à la normale "maximum jeudi". Aux habitants qui trouveraient le temps long, il explique que "ce sont des analyses bactériologiques, qui demandent 48 heures d'analyse, et c'est un temps incompressible."

Les communes totalement privées d'eau potable sont :

ANCRETIEVILLE SAINT VICTOR

AUZOUVILLE L'ESNEVAL

BOURDAINVILLE

CIDEVILLE,

CRIQUETOT SUR OUVILLE

ECTOT L'AUBER

FLAMANVILLE

GREMONVILLE

GUEUTTEVILLE

HUGLEVILLE EN CAUX

MOTTEVILLE

OUVILLE L'ABBAYE

SAINT MARTIN AUX ARBRES

SAINT OUEN DU BREUIL

SAUSSAY

VIBEUF

YERVILLE

Les communes partiellement privées d'eau potable sont :

EMANVILLE (uniquement hameau des Epluques : route des Epluques / impasse des Primevères / impasse du Haut Plateau)

LIMESY (hameau de Neufmesnil : rue des Jonquilles / rue du Neufmesnil et hameau Etennemare : rue du Château / route du Hable)

Pour toutes informations complémentaires, les habitants peuvent contacter Veolia Eau au 09 69 39 56 34 (numéro azur, prix d’un appel local à partir d’un poste fixe) ou se connecter sur www.veoliaeau.fr