A Belfahy, les habitants ont désormais une vraie adresse

Les 82 habitants de Belfahy peuvent désormais vous donner leur adresse ! 16 rues et deux places viennent d'être baptisées dans la petite commune de Haute-Saône. Un petit changement mais avec beaucoup de conséquences positives. Comme par exemple, l'arrivée rapide des secours à un domicile.

Rue des Mousses, impasse de la Fontaine ou encore place de l'Eglise : la commune de Belfahy a désormais des noms de rues officiels. Au total, une cinquantaine de panneaux ont été installés. Cette mise en place a coûté de l'argent à ce petit village, près de 15 000 euros. Mais l'investissement est totalement justifié selon le maire Jean-Jacques Stoecklin.

Une question de sécurité

Car la raison principale, c'est avant tout la sécurité. Sans adresse précise, les services d'urgence avaient beaucoup de mal à trouver le domicile de la personne qui les appelait. "Quand il faut indiquer une habitation, en plein soir, sans nom de rue, c'est pas si évident" explique Jean-Jacques Stoecklin.

Quand le SAMU doit intervenir quelque part, tout le monde attend qu'il arrive le plus rapidement sur place. Jean-Jacques Stoecklin, le maire de Belfahy

La fin des erreurs de courrier

Travail facilité également chez les livreurs et les facteurs. "On a des enveloppes qui arrivent avec le nom et le prénom et Belfahy. C'est tout" raconte Noëlle, factrice sur la commune depuis seulement un mois. Et les débuts ont été un peu compliqués pour ne pas se tromper. Mais Xavier, un des habitants qui vit dans l'ancien presbytère, a souvent retrouvé son courrier chez ses voisins. Malgré des petites astuces mises en place : "au début, je mettais le presbytère, ensuite place de l'Eglise, et même place de l'Eglise Saint Nicolas".

Moi c'est simple, j'habite en face du restaurant la Chevauchée donc je précisais ça pour mon adresse. Mais certains voisins mettaient aussi la Chevauchée dans leur adresse, résultat ça venait chez moi. Yves, un habitant de Belfahy

Le "système D" est donc terminé. Prochaine étape : les numéros d'habitation, bientôt disponibles en mairie.