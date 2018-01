Besne, France

Depuis ce lundi, les habitants de Besné, les Besnéens, sont invités à dire s'ils souhaitent changer de nom. La municipalité lance cette consultation après avoir reçu plusieurs courriers en ce sens. Ils ont le choix entre quatre propositions : Bénotains et Bénotines, Bénétins et Bénétines, Besnétins et Besnétines ou conserver Besnéens et Besnéennes. Au cours de l'histoire, le gentilé (nom des habitants) a beaucoup évolué et ces propositions reprennent des noms déjà utilisés.

Peu d'habitants au courant de la consultation

Dans les commerces et les rues du centre, peu d'habitants sont au courant du démarrage de la consultation. Dans le bar-PMU du village, les discussions tournent surtout autour de l'arbitre du match de foot entre Nantes et le PSG la veille. Besné compte actuellement près de 3 000 habitants. La population a beaucoup augmenté avec une croissance démographique supérieure à 10% ces dernières années et l'arrivée de familles avec des jeunes enfants.

On n'est pas encore au courant. Je ne vois pas forcément l'intérêt. Les Besnéens et les Besnéennes, ça nous va bien" Anthony, boulanger à Besné.

Le Conseil Municipal tranchera

Ca nous permet de faire un retour sur l'histoire de la commune. On s'est dit que ça valait le coup de poser la question" Aurélie Martin-Launay, adjointe au maire en charge de la culture et de la communication.

Les habitants ont jusqu'au 28 février pour donner leur avis à la Mairie, à la Poste, à la bibliothèque et à la Maison de l'Enfance. Ensuite, le Conseil Municipal décidera si les habitants changent de nom ou pas.