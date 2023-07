Les habitants de Bischwiller votent pour féminiser les noms de rues

Bientôt une rue Saint Odile ou une rue Katia Krafft à Bischwiller ? Les habitants peuvent voter depuis ce lundi 17 juillet et jusqu'au 25 août pour choisir eux même le nom des rues du futur quartier Baumgarten, de 800 logements, en construction près du quartier Hasensprung.

L'idée : mettre en valeurs des femmes, et surtout des femmes alsaciennes. Douze noms ont été choisis, ceux de Jacqueline Auriol, Marcelle Cahn, Jeanne Chauvin, Marie Hart, Sainte Odile, Marie Jaëll, Ilse Jordan, Katia Krafft, Eléanore Meyer, Dorette Muller, Micheline Ostermayer et Rose Valland. Six seront retenus à terme pour nommer les axes principaux.

Aucune rue nommée d'après une femme jusqu'ici

À Bischwiller aujourd'hui, il y bien une rue de l'usine à gaz et une impasse du blaireau. Mais aucune rue ne porte un nom de femme : "C'est vrai, je ne m'étais jamais posé la question", s'étonne Emmanuel, qui habite rue du général Rampont. Lui promet qu'il participera à la consultation pour faire changer les choses : "C'est une bonne idée, il faut du renouveau !"

Quelques rues plus loin, Christiane, elle, se prête déjà au jeu : "Je vous propose Katia Krafft, Jeanne Chauvin, Marcelle Cahn, et Marie Jaëll, énumère-t-elle, le flyer de la mairie à la main. Ce sera un quartier de femmes, c'est bien de défendre les femmes !"

"Donner du sens au quartier"

C'est bien l'objectif de la mairie : créer un ensemble homogène de noms de rues dans le nouveau quartier, "qui rappelle les valeurs qu'ont porté ces femmes", précise le maire Jean-Lucien Netzer. Sur les 12 noms d'artistes, de scientifiques, d'écrivaines ou de résistantes, on compte 8 Alsaciennes, dont 2 Bischwilleroises, la Juste parmi les nations Eléanore Meyer et l'aventurière Ilse Jordan .

Et c'est aussi pour faire vivre ce patrimoine local que le maire lance cette concertation : "D'une certaine manière, chacune de ces femmes représente une valeur fondamentalement républicaine. C'est une façon de donner du sens à ce quartier", note Jean-Lucien Netzer.

Pour faire connaître la vie de ces femmes dans toute la ville, une exposition commence sur la place de la mairie à partir de ce lundi 24 juillet et jusqu'au 25 août, date de fin de la consultation. Le formulaire peut être rempli en ligne ou à l'entrée de la mairie.