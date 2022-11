Les habitants de certains quartier de Carpentras se sentent abandonnés selon Denis Savanne

Il y a quelques semaines, Serge Andrieux lançait l'opération "j'écris au président". Une manière pour le maire de Carpentras (Vaucluse), d'alerter le chef de l'État sur le manque de moyens en matière de police, gendarmerie et justice alors que plusieurs quartiers de sa ville sont gangrénés par le trafic de drogue. Accompagné de Denis Savane, il s'est rendu ce jeudi à l'Élysée pour remettre au conseiller "territoire" du chef de l'État 3000 courriers de doléances de Carpentrassiens. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Denis Savanne, le président du centre social et citoyen du Tricadou affirme avoir fait le déplacement jusqu'à Paris pour "faire échos de la violence que vivent quotidiennement les habitants des quartiers du Pous du Plan, des Amandiers et des Éléphants".

Des habitants qui se sentent oubliés

Interrogé sur l'état d'esprit des habitants de ces quartiers dans lesquels les dealers font régner la terreur, Denis Savanne affirme que les habitants ont l'impression de "vivre un cauchemar permanent. Ils vivent sous la peur. Ils ne vivent pas, ils survivent. Je suis là pour porter ce sentiment d'abandon et de détresse. Certains n'osent même plus traverser leur quartier à pied ou en voiture. Je me souviens d'une maman qui me disait téléphoner à sa famille ou aux mamans qui habitent le bloc au-dessus pour savoir si elle pouvait accompagner ses enfants à l'école".