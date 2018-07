Commer, France

Les habitants de Commer tiennent à leur point de collecte, créé en 2008. Arlette a signé la pétition, elle a même manifesté mardi 26 juin dernier devant le conseil de la communauté de communes. Le président a modifié l'ordre de la séance pour que les habitants puissent assister au débat. Car débat il y a, sur la fermeture ou non de ce point de collecte et pour le moment, rien n'est encore décidé.

Le financement au cœur du débat

Ouvert deux après-midi par semaine, ce point de collecte créé en 2008 recueille exclusivement les déchets verts, la ferraille, les cartons ou encore les gravats. Pour les habitants de Commer, c'est un "outil pratique qui fonctionne bien", estime Rémi Haize, membre du collectif.

Mais la communauté de communes a prévu de construire une nouvelle déchetterie à Aron, à 11 kilomètres de Commer en 2021 et, avec les nouvelles normes, il faut rénover les points de collecte existants. Deux chantiers que Mayenne Communauté ne peut pas financer explique Nicole Morin, vice présidente en charge de la collecte et du traitement des déchets. "Ce n'est pas viable. On ne peut pas construire une nouvelle déchetterie et rénover les points de collecte, qui finance ? je ne vois pas pourquoi tout le monde financerait quelque chose de particulier pour quelques personnes seulement".

Les habitants demandent une réévaluation des travaux de rénovation

Rémi Haize considère que les travaux de rénovation sont sur-évalués pour le point de collecte et qu'il existe des solution à moindre coûts. Les travaux prennent en compte la construction d'un abri pour un gardien, l'installation d'un éclairage électrique... Des travaux superflus estime cet habitant car "le point de collecte de Commer n'est ouvert que deux fois par semaine et en journée".

Le collectif d'habitants de Commer demande à Mayenne Communauté "une réévaluation des travaux" avec la prise en compte de l'avis des habitants et de leurs besoins. Selon Rémi Haize, 150 tonnes de déchets verts sont collectés chaque année au point de collecte de Commer.