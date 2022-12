Les habitants de Craon appelés à voter pour le Trophée des Craonnais 2022

Qui sera élu Craonnais de l'année 2022 ? La mairie de Craon lance ce jeudi 22 décembre son trophée annuel . Elle a sélectionné 11 personnalités ou associations qui se sont investis dans la commune. Les habitants sont appelés à voter pour "celui ou celle qui mérite d'être le Craonnais de l'année 2022", précise la mairie dans un communiqué. Les votes sont organisé jusqu'au 13 janvier 2023.

11 candidats pour un trophée

Parmi les candidats sélectionnés, il y a plusieurs jeunes Craonnaises. Manon Mérigot est par exemple en BTS pour se former aux métiers de la coiffure. Elle a participé cette année aux championnats du monde avec l'équipe de France et a terminé en 4è position dans deux catégories (Ladies Créative style Junior ​et Ladies Hair By Night Junior). Aurore Tabourel, elle, est une jeune athlète de 16 ans, spécialisée en saut en longueur et licenciée à l'UPAC Craon. Elle est "championne régionale, vice-championne interrégionale et 7ème au championnat de France indoor catégorie cadette avec un saut à 5m50, nouveau record de la Mayenne", décrit la mairie de Craon sur son site internet. Margaux Moreau est une autre jeune sportive, en lice pour le trophée 2022. Cette Craonnaise âgée de 10 ans, licenciée à Marigné-Peuton, a été vice-championne de France en roller de vitesse dans sa catégorie.

D'autres sportifs font partie de la sélection de la mairie de Craon, comme les deux judokas Marie Dubois et Wandy Zerguini. Ils sont tous les deux licenciés à l'ES Craon : ils ont notamment été "champions de la Mayenne, 3ème des Pays de la Loire 1ère division", détaille la Ville. Noam Zorzer-Pepi, lui, est licencié à l'Union Sud Mayenne handball et il a participé à plusieurs stages de préparation avec l'équipe de France U16 de beach handball. Enfin, Paolo Janitor fait partie du club de l'Entente cycliste Craon-Renazé (ECCR) et a remporté le titre de champion de la Mayenne junior 2022.

L'éco-club du collège Volney de Craon fait également partie des candidats : il s'agit d'un groupe de collégiens volontaires qui organisent des actions autour du développement durable, comme le ramassage des déchets. Le dispositif Savio du collège Le Prieuré est aussi en lice : c'est "un lieu d’écoute, de parole, un espace de créativité au cas par cas visant la prévention du décrochage scolaire", souligne la mairie de Craon. Une des collégiennes de cet établissement scolaire a par exemple pu monter un projet autour de la couture, en lien avec les Restos du Cœur.

Amélie Moussu, Bénédicte Touplin et Valérie Vallée, elles, ont participé au trek Rose Trip Maroc en 2022. Ces trois Craonnaises ont parcouru 53 kilomètres dans le désert avec une carte et une boussole. À travers ce périple, elles ont pu faire de la sensibilisation sur le thème de la détection précoce du cancer du sein. Le comité commercial de Craon intègre également cette liste des 11 candidats. Au printemps 2022, il a lancé une opération originale avec la création d'un album de vignettes à collectionner : "les clients reçoivent des autocollants à l’effigie des commerçants craonnais et tentent de compléter leur album pour remporter l’une des vitrines mises en jeu", retrace la mairie de Craon.

Enfin, la Ville de Craon a sélectionné deux Craonnais qui se sont investis dans la vie d'un club de sport. Gwénaëlle Lefévre et Fabrice Sorin ont participé activement à la vie de l'ESC natation en tant que vice-présidents et chronométreurs officiels lors de compétitions. Ces deux bénévoles ont passé le témoin en 2022, après plusieurs années de bénévolat.

Les habitants peuvent voter en ligne pour le ou la Craonnaise 2022, en se rendant sur le site internet de la mairie de Craon. Ils peuvent également remplir un bulletin papier et le glisser dans une urne située à l’Hôtel de ville. "Le lauréat recevra le prix lors de la soirée des Trophées prévue le 27 janvier 2023", précise la mairie.