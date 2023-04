Les habitants de Dordogne incités à utiliser des couches lavables par le SMD3 pour réduire leurs déchets

Faut-il repasser aux couches lavables pour réduire nos déchets ? Selon le SMD3, la réponse est oui. Sur ses réseaux sociaux, le syndicat des déchets de la Dordogne fait la promotion des couches lavables. Selon lui, les couches jetables représentent 40% des ordures ménagères d'une famille ayant un enfant de 0 à 2 ans.

Cette incitation intervient en Dordogne alors que le SMD3 déploie le système de la redevance incitative. Dans de nombreuses communes, les habitants ont un badge qui permet d'ouvrir des bornes pour y déposer leurs sacs-poubelles noires. Le nombre de passages est limité par foyer, pour inciter les Périgourdins à réduire leurs déchets, car en Dordogne, il n'y a pas d'incinérateur et les déchets sont enfouis.

Les couches lavables pour réduire ses déchets

"En Dordogne, dans nos ordures ménagères, il n'y a plus aucun emballage. Si vous faites a minima le tri du verre, des emballages, et du compostage, je pense que dans une famille où il y a des enfants, on va être peut-être à 80 ou 90% de couches", soutient Patricia Puyraud, animatrice au SMD3. Ghislaine est la maman d'une petite fille de 15 mois, et elle l'a bien remarqué. "C'est énorme la quantité qu'on jette. Actuellement, on est à six couches par jour", explique-t-elle.

Elle réfléchit à passer aux couches lavables. C'est vrai que c'est plus écologique, et probablement plus économique. Laura justement a essayé avec son petit garçon de 8 mois. Elle alterne couches lavables, et couches jetables. "C'est très pratique, c'est très bien fait. Si on n'était qu'aux jetables, ce serait une petite poubelle par jour, et ce n'est pas possible techniquement. On n'a pas assez d'ouvertures", dit la maman.

Le seul problème, c'est le temps. Laver les couches, c'est du travail en plus. "Ce qu'il faut, c'est y aller en douceur, petit à petit, et être bien conseillé", ajoute Patricia Puyraud. Dans l'agglomération de Périgueux, trois crèches ont d'ailleurs décidé de se mettre aux couches lavables.