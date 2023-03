Les habitants de Faux-la-Montagne se mobilisent pour faire venir de nouveaux médecins

Pas question de rester les bras ballants, à un an du départ à la retraite des deux médecins... Et de se retrouver sans généraliste à Faux-la-Montagne, en 2024 ! La mairie organise une réunion publique ce vendredi soir, à 19h30 à la salle des fêtes. Car dans cette commune de 450 habitants : l'avis et les idées de chacun comptent, pour valoriser la vie sur le plateau de Millevaches, en Creuse.

La maire veut être "pro-active", et "donner la parole aux habitants"

La vie sur le plateau de Millevaches est belle, perchée dans cette commune à 780 mètres d'altitude... Et ils veulent le montrer ! La maire Catherine Moulin veut donner la parole aux habitants : "mettre une pancarte sur un rond-point pour dire que l'on cherche un médecin, c'est bien, mais ca peut-faire peur et être rédhibitoire ! On veut être pro-actifs pour faire découvrir notre territoire. Même s'il est loin de tout, il est attractif et regorge de richesses. On cherche des outils pour accueillir ces personnes sur le long terme."

Il y aura donc trois groupes de travail, lors de la réunion à 19h30 ce vendredi :

les souhaits actuels des habitants sur le plan de la santé : qu'est-ce-qui manque ? qu'est-ce-qui peut-être mis en place côté mobilité ?

la stratégie à adopter pour valoriser le territoire : faut-il organiser une conférence avec des médecins ? organiser une randonnée ?

: faut-il organiser une conférence avec des médecins ? organiser une randonnée ? les outils à mettre en place, pour accueillir les futurs médecins sur le long-terme, les propositions professionnelles pour le conjoint, proposer un logement, un terrain à construire.

À Faux-la-Montagne, il y a actuellement deux médecins généralistes, deux kinés, un dentiste et deux infirmières. La maison médicale de Faux-La-Montagne est en lien avec tout le plateau de Millevaches, puisqu'elle fait partie du réseau Mille soins : réseau de soignants, reliés grâce à un système d'information partagée.

Les habitants ont du talent, exemple avec la réalisation d'un petit film

Fallois et Falloises sont donc appelés à mobiliser leurs compétences, tout le monde peut mettre la main à la pâte. Pour Laetitia Carton, réalisatrice de documentaires, ça se passe derrière la caméra : "Je demande à des habitants de participer à un petit film, en proposant chacun une séquence où ils s'adressent au futur médecin qui pourrait venir s'installer ici et lui dire ce qui est désirable, ce qui donne envie d''habiter ici."

Et les habitants ont pleins d'idées : "si tu venais vivre ici, tu pourrais faire de la luge ! Tu pourrais faire un sauna après ton travail ! Tu pourrais aller boire un coup chez Josette, au café, après ta consultation!"

C'est une copine, médecin dans la commune voisine de Bugeat, qui l'a alertée sur la situation. Il y a quelques années, elle avait déjà fait un film pour faire venir un kiné :

A Faux la Montagne, on n'a pas de kiné .....

Laetitia ne cache pas les particularités que ca revêt d'être médecin dans une zone hyper rurale, au contraire elle les mets en avant. "Ce n'est pas du tout la même chose qu'être médecin en zone urbaine. J'essaye de tourner des séquences dans des lieux très différents, montrer que l'on fait beaucoup de voiture, que la notion d'anonymat n'est pas du tout la même puisque l'on vit tous ensemble, et qu'il y a une solidarité très forte avec le réseau de soignants."

Laetitia Carton est réalisatrice de documentaires, née à Vichy en 1974, habitante de Faux depuis 15 ans. Elle a notamment réalisé Le Grand Bal, nommé pour le César du meilleur film documentaire en 2018, et J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd.