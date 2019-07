La cité Youri Gagarine à Romainville dit adieu à son terrain de basket

Romainville, France

L'endroit ne ressemble plus vraiment à un terrain de basket. Depuis quelques jours, les paniers ont été enlevés, des clôtures posées, un vigile surveille les lieux et il y a ce grand panneau qui annonce les 33 logements attendus sur place.

Des logements à la place du terrain de basket

La mairie de Romainville a vendu ce terrain de basket, qui existe depuis plusieurs dizaines d'années dans la cité Gagarine, au groupe BNP Paribas Immobilier. Les travaux devraient débuter dans quelques semaines. Problème : ce nouveau chantier n'est pas bien vu par des habitants du quartier.

"On prive les habitants d'un lieu de vie, où les gens se rassemblent, jouent au basket mais aussi où on se retrouve en famille, les mamans emmènent leurs enfants s'amuser", explique Mohamed Boughanmi, président de "Sputnik-DAL", une association de locataires de la cité.

Selon le militant, (ancien candidat sur la liste du Front de Gauche lors des dernières municipales), on prive surtout les jeunes de la cité qui n'ont "aucun autre endroit où traîner", "on les a dépossédés" et " maintenant ils sont dans les hall d'immeubles", ajoute-t-il.

La fin d'une époque

Justement en bas d'un immeuble, on croise Adel et Jonas, âgés de 15 ans. Les deux garçons avaient l'habitude de dribbler sur ce terrain. "Ils ont déjà enlevé le terrain de foot (un terrain improvisé, remplacé par une école) maintenant c'est le terrain de basket". Pour son ami, c'est plus qu'un terrain de sport qui disparaît. "Ici, on faisait des barbecues avec quelques grands, on se retrouvait avec différentes générations" _et le jeune ajoute : "Maintenant, on traîne, on ne sait pas quoi faire"._

Une trentaine de logements seront construits à la place de l'ancien terrain de basket de la cité Gagarine à Romainville © Radio France - Hajera Mohammad

Un nouveau terrain promis par la mairie

C'est ce qui inquiète "les grands", aussi comme Ahmet. Le papa était rassuré à l'idée de savoir que son gamin, fan de basket, était tout le temps sur le terrain. "Je savais ce qu'il faisait et où le trouver" et puis "les jeunes jouaient des matches entre eux pour se défouler ente eux, comme ça, ils ne se tapaient pas dessus".

La mairie de Romainville promet de reconstruire un nouveau terrain de basket dans le parc de la Sapinière à quelques mètres de la cité. Elle précise aussi que la quartier, en pleine rénovation urbaine, bénéficiera à terme de plusieurs espaces de vie et de loisirs Mais là aussi Ahmet est sceptique : "Entre ce qu'elle est dit et ce qu'ils font ce n'est pas toujours pareil", selon cet habitant.

Les travaux devraient démarrer d'ici la fin de l'été.