Les habitants de la cité marseillaise Air-Bel veulent peser dans la réhabilitation de leur quartier

Plusieurs femmes de la cité Air-Bel sont montées à la tribune, ce samedi, au pied des immeubles, devant une centaine d'habitants. Elles sont membres de différentes associations de ce quartier du 11e arrondissement de Marseille et ont organisé une réunion publique pour informer la population sur le projet de rénovation urbaine (PRU). Un plan à 180 millions d'euros pour réhabiliter cet ensemble de 21 hectares où logent 6.000 personnes. Il prévoit la destruction de plusieurs bâtiments. Quelques 300 familles doivent donc être relogées.

Cette cité a parfois fait la Une des journaux pour des affaires de trafics de drogues et de règlements de compte, mais aussi pour des problèmes de légionellose dans les canalisations hors d'âge de ses bâtiments.

Comment nous reloger ? A quel endroit ?

L'inquiétude se lit sur les visages des personnes concernées. Beaucoup de questions dans la foule : "Pourquoi on démolit le bâtiment ? Comment nous reloger ? A quel endroit ?"

Une cité qui abrite plusieurs générations

L'idée de quitter Air-Bel rend malade le mari de Josiane. Le couple de retraités habite la cité depuis 48 ans. "Mon mari ne dort plus la nuit, il s'est fait un ulcère", témoigne la Marseillaise. "Il a vu la voisine déménager, il a vu les malles et les meubles en bas, il est remonté et il m' a dit qu'il avait mal au ventre et qu'il n'en pouvait plus."

Plusieurs immeubles d'Air-Bel sont voués à la destruction. © Radio France - Clémentine Sabrié

Si Josiane et son mari sont abattus à l'idée de quitter la cité inaugurée en 1972, Hélène a décidé de se battre : "C'est clair, je refuse de partir, ils feront tomber le bâtiment avec moi dedans !" La retraitée a élevé ses enfants et ses petits-enfants ici, elle explique qu'elle s'y sent bien même si elle ne peut plus utiliser sa baignoire depuis plusieurs semaines.

Une charte pour le respect des locataires

Sur la petite scène au pied des tours, Rania Aougaci de l'Amicale des locataires tente de dissiper les craintes en détaillant les recours possibles et les démarches à suivre pour éviter de subir son relogement. Les associations ont rédigé une charte qu'elles veulent faire signer aux bailleurs et aux autres acteurs de ce dossier, comme la Métropole Aix-Marseille et à la mairie de Marseille. "Ce n'est ni plus ni moins qu'une liste de garanties qu'on demande pour maintenir les droits et les intérêts des habitants", explique Rania Aougaci.

En tête des revendications : "tous les habitants qui souhaitent être relogés à Air-Bel pourront le faire". Et ils sont nombreux comme le témoigne la clameur lorsqu'une femme à la tribune lance : "N'oubliez pas qu'on aime notre quartier."