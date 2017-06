Les habitants de la Fontaine d'Ouche à Dijon veulent garder un quartier paisible

Hier, deux médiateurs du Grand Dijon ont été agressé dans le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon. Ce jeudi 8 juin, les habitants témoignent de leur vie et de l'évolution de ce quartier depuis vingt-cinq ans.

Après l'agression de deux médiateurs du Grand Dijon jeudi à 18h30 avenue du lac, nous sommes allé à la rencontre des habitants de ce quartier de Dijon, le quartier Fontaine d'Ouche.

Un quartier où il fait bon vivre, même si le climat n'est plus le même depuis quelques temps, comme l'explique Amandine, 18 ans : "Je trouve que ça a beaucoup changé. Avant, il y avait de la solidarité entre les habitants. Aujourd'hui, je trouve ça pitoyable que les médiateurs soient agressés. Ils sont là pour nous aider et ils se font taper dessus, c'est pas normal."

Son ami Anaïs, 17 ans est à côté d'elle, à l'ombre d'un arbre :

Quand on était petite, on jouait en bas des immeubles, le gardien venait même s'amuser avec nous à la fin de sa journée. Il y avait de la solidarité. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi."

Lisa, 78 ans promène son chien près du centre commercial de quartier : "Le quotidien se passe bien. Il y a bien sûr des personnes qui posent problèmes, pas que des jeunes d'ailleurs. Et puis ça dépend des périodes. C'est plus calme pendant l'hiver alors que le 14 juillet, c'est vraiment un problème, certains font n'importe quoi dans la rue, avec des pétards.

Ça fait 25 ans que je suis là et j'ai vu le quartier changer, beaucoup de choses ont été faites, des terrains pour les jeunes, des jeux pour les enfants, les commerces pour nous..."

Le centre commercial recrée du lien social dans le quartier. © Radio France - Lisa Mélia

Un quartier "métamorphosé"

Pour Badiaâ Maslouhi, élu à la ville de Dijon et habitante du quartier Fontaine d'Ouche : "Le quartier a été méta-transformé ces dernières années. Il y a le centre commercial, mais aussi la place de la Fontaine d'Ouche qui a été embellie, par la végétation et la partie minérale, pour être en complémentarité avec la promenade de la carrière blanche. Les habitants recherchent cette partie végétale et je pense que ce quartier est un poumon vert de la ville de Dijon. Bien sûr, il y a des choses à faire. La Fontaine d'Ouche aura 50 ans, l'an prochain et on travaille au quotidien pour améliorer le bien vivre et le vivre-ensemble. Il y a aussi des infrastructures, une bibliothèque, le théâtre, le centre de la source, la maison phare, des terrains synthétique de football...

Je défends corps et âme ce quartier qui m'est très cher, puisque j'y vis. Ce n'est pas un quartier abandonné. Il y a la volonté de travailler avec tous les habitants, jeunes et moins jeunes."

Un sentiment domine. Oui, il y a des problèmes dans le quartier, mais il ne se limite pas à ça. David Demiy est le président de l'Union départementale de Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) de Côte-d'Or. Il apporte son soutient aux médiateurs agressés. "Pour travailler ici depuis bientôt quatre ans, on rencontre des habitants qui ne veulent pas que leur quartier ait une mauvaise image. Les médiateurs font du bon travail pour essayer d'expulser les nids de fauteurs de troubles. Nous on rencontre des habitants, toujours dans les mêmes zones, avenue du lac, avenue Edouard Belin...

Ça fait des années que ça dure, les habitants ont peur de sortir de chez eux, ils ont peur d'avoir leur voiture brûlée... C'est pour ça qu'on a souhaité réagir, pour soutenir les médiateurs."

Mais à un moment, les pouvoirs publics doivent réagir de manière ferme. Au delà des mots, il faut des faits. Il faut redonner à la Fontaine d'Ouche la tranquillité à laquelle les habitants aspirent. Il faut donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Quand on voit comment le quartier des Grésilles a été transformé, on se dit qu'il faut faire pareil à la Fontaine d'Ouche. C'est bien beau de planter des arbres, mais ça suffit pas."