Les habitants de la Mosson disent "stop" au marché sauvage

Le marché sauvage de la Mosson, provoque la colère d'une partie des habitants du quarter. Ces étals de produits alimentaires et de brocante qui s'étendent depuis plusieurs mois dans ce quartier de Montpellier, en face de la tour d'Assas et de l'arrêt de tramway "Stade de la Mosson". Lors d'une réunion de présentation du projet de renouvellement urbain de la Mosson fin mars, la mairie avait renouvelé ses promesses de lutter contre ce marché, mais les habitants attendent toujours. Ils se sont donc réunis devant le marché ce samedi pour protester et sensibiliser les passants.

Les habitants se sont réunis devant le marché ce samedi pour protester et sensibiliser les passants © Radio France - Nicolas Joly

L'inquiétude et l'exaspération

Cartons, palettes, vêtements et aliments pourris. On trouve de tout dans le tas d'ordures à l'entrée du marché, qui grandit de jour en jour, "Imaginez s'il y a un mégot qui tombe, un incendie. Ça peut blesser des gens ou brûler des voitures à côté", s'inquiète Abdelilah. Il a l'impression que les habitants sont laissés seuls face au problème. "Au début, la police intervenait. Après, ça a diminué de jour en jour. La dernière fois que j'ai vu la police, ils étaient stationnés au milieu pour dissuader les gens, et depuis, plus rien."

Pour Hicham, qui est né et a grandi à la Paillade, ce marché sauvage donne une mauvaise image du quartier et de ses habitants. "Comment un enfant qui grandit dans un quartier populaire où l'on laisse faire tout et n'importe quoi peut avoir envie de voter, de respecter la citoyenneté et la loi ?" se demande-t-il. Les habitants précisent qu'il ne sont en guerre contre personne, et que leur action n'a rien de politique. Ils veulent simplement vivre dans un quartier propre.