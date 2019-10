Portes-lès-Valence : des habitants exaspérés par le bruit et la poussière d'une base SNCF

Portes-lès-Valence, France

"C'est une verrue, une verrue qui commence à s'infecter..." Ces mots sortent de la bouche de Marie-France, une des habitantes de la rue Paul-Vaillant Couturier, à Portes-lès-Valence. Cela fait 54 ans qu'elle habite dans cette maison. Et elle n'en peut plus des nuisances.

En face de chez elle, et tout le long de la rue, la SNCF a installé une base arrière de travaux. C'est ici qu'on ramène les anciennes traverses, les anciens rails, le vieux ballast des voies en rénovation. "La dernière fois, j'étais dans mon jardin quand j'ai vu un camion benne. Il en passe un tous les quarts d'heure, explique Marie-France. J'ai chronométré !"

Nuisances sonores et poussières

Chaque déchargement de ballast provoque un nuage de poussière qui se répand sur les habitations. "Chaque jour, il faut nettoyer les fenêtres tellement il y en a, s’exclame Robert, un autre habitant membre du collectif. Et toute cette poussière, ça finit dans nos bronches."

Et puis il y a aussi les nuisances sonores. La SNCF a bien construit un mur anti-bruit et financé l'isolation phonique de 25 maisons. Mais pas celle d'Arnaud. "Le soir, ils utilisent un sorte de pelle mécanique avec des chenilles métalliques. Ça fait vibrer les murs de la maison sans arrêt. J'ai un fils de cinq ans, ses nuits ne sont pas calme et ça n'est pas possible."

Les habitants espèrent donc faire bouger les choses grâce à ce collectif.