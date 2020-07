Les habitants de la zone verte d'Avignon demandent un autre tracé pour la LEO

Les habitants et agriculteurs de la ceinture verte d'Avignon ne sont pas étonnés par la décision du Ministère de l'Environnement qui conteste le projet de liaison Est Ouest. Depuis 20 ans, ils s'opposent à la construction d'un pont sur la Durance pour dévier le trafic des poids lourds de la rocade.

20 ans de perdu pour réfléchir à un autre tracé

Ces agriculteurs et ces habitants du sud d'Avignon estiment qu'il faut réfléchir à un autre tracé, plus adapté à l’évolution de la ville et surtout réfléchir à construire de nouvelles routes pour les poids lourds. Ils suggèrent aussi de repenser les entrées et liaisons d'autoroutes. Robert Rippert, le président de l'association de sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon estime que beaucoup de temps a été perdu : "finalement on avait raison depuis 20 ans mais on a perdu beaucoup de temps. Aujourd'hui, il y a urgence à trouver des solutions. Mais la Leo n'est pas la solution pour éviter les camions de la rocade d'Avignon. La Leo ne déchargera rien. Elle reportera toujours la circulation sur Avignon. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'autres tracés possibles. Il faut se donner du temps pour imaginer une autre itinéraire".

Repenser les tracés des autoroutes

L'association de sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon suggère de réfléchir à de nouveaux itinéraires en autoroute. Robert Rippert propose d'instaurer "la gratuité de l'autoroute entre les entrées nord et sud d'Avignon". Il souhaite aussi soulever le problème de la sortie de l'autoroute A9 à Remoulins : "les camions sortent à Remoulins et prennent la rocade. Pour aller autrement à Cavaillon vous faites comment?" L'association souhaite mobiliser les élus de Vaucluse et des Bouches du Rhône car "c'est aberrant que tout le monde soit obligé de prendre l'autoroute à Avignon à Bonpas. Les gens des Bouches-du-Rhône sortent de l'autoroute et retraversent le pont à Bonpas. Il faut arrêter avec le nœud routier de Bonpas et trouver d'autres solutions pour éviter le transit".

Le projet de LEO (liaison Est Ouest) traverse la zone verte d'Avignon © Radio France - Philippe Paupert

