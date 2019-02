Les habitants de la zone verte d'Avignon dénoncent les déviations du trafic de la Rocade

Par Philippe Paupert, France Bleu Vaucluse

Le chantier du tramway et un projet de plan de circulation ont dévié les automobilistes de la Rocade et de la route de Marseille à Avignon vers les rues des quartiers résidentiels entre rocade et zone verte. Les habitants refusent la fermeture de certaines rues.